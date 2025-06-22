Pakistan'dan ABD'ye İran Tepkisi

Pakistan, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırmasını kınayarak Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na göre, İran'ın kendini savunma hakkının bulunduğunu bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısı kınanarak bölgedeki gerilimin daha da artmasından endişe duyulduğu kaydedildi.

Bu tür saldırıların "uluslararası hukuku ihlal ettiği ve BM Şartı'na göre İran'ın kendini savunma hakkının bulunduğu" belirtilen açıklamada gerilimin daha da artmasının "bölgede ve ötesinde ciddi zarar verici sonuçlarının" olacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, sivillerin can ve mal güvenliğine saygı gösterilmesi ve çatışmanın derhal sona erdirilmesi gerektiği vurgulanarak taraflara uluslararası hukuka uyma, diplomasi ve diyaloğa yönelme çağrısında bulunuldu.