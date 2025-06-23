Pakistan'dan İsrail ve İran'a Tepki

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed, " İsrail'in saldırganlığı ve hukuka aykırı eylemleri sonucunda gerilim ve şiddetin keskin bir şekilde artması son derece rahatsız edicidir." dedi.

Ahmed, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuştu.

Ülkesinin gelişmeler konusunda tamamen uluslararası hukuk ve BM Şartı'na dayanan ilkeli bir tutum benimsediğine işaret eden Ahmed, Pakistan'ın, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından denetlenen nükleer tesislerine yönelik İsrail'in hukuksuz, tek taraflı saldırılarını kınadığını ve bu saldırganlığın sona erdirilmesi çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Ahmed, nükleer meselesinin barışçıl ve kalıcı bir çözüme ulaşması için diyalog ve diplomasinin yeniden gündeme alınması gerektiğini belirtti.

Pakistan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyinin "tansiyonun düşürülmesi ve barışçıl bir çözüm" çağrısını yinelediğini dile getiren Ahmed, gerilimin giderek tırmanmasından derinden endişe duyduklarını söyledi.

Ahmed, "İsrail'in saldırganlığı ve hukuka aykırı eylemleri sonucunda gerilim ve şiddetin keskin bir şekilde artması son derece rahatsız edicidir." diye konuştu.

Gerilimin artmasının bölge ve ötesi için felaket niteliğinde sonuçlara yol açma riski taşıdığını kaydeden Ahmed, "Pakistan, bu zorlu dönemde İran hükümeti ve kardeş halkıyla dayanışma içindedir." dedi.

Ahmed, BMGK'den İran'a yönelik saldırıları kınamasını talep etti, taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Çin ve Rusya ile beraber bir taslak karar önerisinde bulunduklarını anımsatan Ahmed, şunları kaydetti:

"Bu karar, öncelikle koşulsuz ve derhal bir ateşkesi çağırmakta, tarafları daha fazla gerilimden kaçınmaya davet etmekte, sivillerin ve sivil altyapının korunmasını talep etmekte ve İran nükleer meselesinde tarafların kabul edebileceği diplomatik bir yolu desteklemektedir."