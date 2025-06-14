Pakistan'dan Müslüman Ülkeler İçin Birlik Çağrısı

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, İran'a saldırılarda bulunan İsrail'e karşı "Müslüman ülkeleri birlik olmaya" çağırdı.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asıf, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, "İsrail, İran'ı, Yemen'i ve Filistin'i hedef aldı. Eğer Müslüman ülkeler şimdi birleşmezse, her biri aynı kaderi paylaşacaktır." uyarısında bulundu.

Asıf, İsrail ile diplomatik ilişkileri olan Müslüman ülkelere bu ilişkileri derhal kesmeleri çağrısında bulunarak, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) olağanüstü toplanması ve ortak bir strateji geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

"İran'ın yanındayız"

Savunma Bakanı Asıf, Pakistan'ın İran ile derin ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "İran'ın yanındayız ve onların çıkarlarını korumak için her uluslararası platformda destek vereceğiz." dedi.

Pakistan, tarihsel olarak Filistin davasına ve İran'la dostane ilişkilere verdiği destekle bilinirken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı çıkan duruşuyla biliniyor.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.