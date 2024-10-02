Pakistan'dan Orta Doğu'ya Barış Çağrısı

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Pakistan, Orta Doğu'da düşmanlıkların sona erdirilmesi ve çatışmaların çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ve bunun derin insani krize neden olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırısının gerilimi artırdığı, masum sivillerin hayatını etkilediği belirtildi.

Tüm taraflara geri adım atma çağrısına yer verilen açıklamada, uluslararası toplumun da gerilimi düşürmek için adım atması istendi.

Pakistan'ın kalıcı çözüm için iki devletli çözümü savunduğu vurgulanan açıklamada, "Pakistan, Orta Doğu'da tırmanan düşmanlıkla ilgili derin endişelerini ifade etmekte ve tüm tarafları barışı öncelemeye çağırmaktadır. Pakistan, BM Güvenlik Konseyi'ne bölgede barış ve güvenlik seviyesinin yükseltilmesi, Lübnan'ın egemenliğinin korunması ve Gazze'de devam eden insani krizin sona erdirilmesi çağrısını yinelemektedir." ifadeleri kullanıldı.