Pakistan'dan Trump'a Tepki

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Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinliyi kabul etmesi teklifini "rahatsız edici ve adaletsiz" olarak değerlendirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Şefkat Ali Han, Trump'ın, Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi Arap ülkelerine sürgün edilmesine yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Gazze topraklarının Filistinlilere ait olduğunu vurgulayan Han, "Filistin halkını yerinden etme önerisi rahatsız edici ve adaletsiz." ifadesini kullandı.

Han, Pakistan'ın, Haziran 1967 öncesindeki sınırlar temelinde, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak "adil, kapsamlı ve kalıcı" bir çözümü desteklediğinin altını çizdi.

Trump, Filistinlilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.