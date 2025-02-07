Pakistan Düzensiz Afgan Göçmenleri Göndermeye Başladı

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Pakistan, düzensiz Afgan göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine yönelik çalışmalara hız verdi.

Geo News televizyonunun haberine göre, iki üst düzey yetkili, Başbakanlık Ofisinden yollandığı iddia edilen ve düzensiz Afgan göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerini öngören talimatnameyi doğruladı.

Talimatnameye göre Pakistan tarafından Afgan göçmenlere verilen "Afgan vatandaş kartı" sahipleri, başkent İslamabad ve Ravalpindi şehirlerinden "hemen başka bir yere" taşınacak, daha sonra ülkelerine geri gönderilecek.

"Sicil kanıt kartı" bulunan Afganlar da İslamabad ve Ravalpindi dışına çıkartılacak. Bu kişilerin yeni yerleri, ülkede kalma hakları son kararlar gereği 30 Haziran'a kadar uzatıldığı için daha sonra belli olacak.

Ayrıca, "3'üncü ülkelerle bağı bulunan Afgan göçmenler" olarak tanımlanan kişiler de 31 Mart'a kadar İslamabad ve Ravalpindi'den çıkartılacak ve yeniden yerleştirilmeleri için ülkedeki yabancı temsilciliklerle iletişime geçilecek. Yabancı temsilciliklerle iletişimin başarısız olması halinde bu göçmenler de Afganistan'a geri gönderilecek.

Pakistan Başbakanlık Ofisi, bu talimatnameyi içişleri ile dışişleri bakanlıklarına ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Merkezine gönderdi.

Pakistan İçişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Wasim Akram ve Başbakanlık Ofisi Basın Müşaviri Muhammad Arshad Munir, talimatnamenin içeriğinin doğru olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, Pakistan'da yaklaşık 1,34 milyon Afgan mülteci ve 468 bin 800 düzensiz Afgan göçmen bulunuyor. 2023'ten bu yana 820 binden fazla Afgan mülteci ülkelerine döndü.

Ekim 2023'te geri göndermeler başlamıştı

Afganistan'da Ağustos 2021'deki yönetim değişikliğinin ardından Kabil ile İslamabad arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Kabil yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Afgan yönetimi ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

Pakistan'ın düzensiz göçmenleri gönderme kararında Afganistan yönetimine siyasi baskı oluşturmanın yanı sıra ülke ekonomisindeki olumsuzlukların da etkili olduğu belirtiliyor.