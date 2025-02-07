Pakistan Düzensiz Afgan Göçmenleri Göndermeye Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pakistan Düzensiz Afgan Göçmenleri Göndermeye Başladı

Pakistan, düzensiz Afgan göçmenleri ülkelerine gönderme çalışmalarını hızlandırdı.

07.02.2025 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan, düzensiz Afgan göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine yönelik çalışmalara hız verdi.

Geo News televizyonunun haberine göre, iki üst düzey yetkili, Başbakanlık Ofisinden yollandığı iddia edilen ve düzensiz Afgan göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerini öngören talimatnameyi doğruladı.

Talimatnameye göre Pakistan tarafından Afgan göçmenlere verilen "Afgan vatandaş kartı" sahipleri, başkent İslamabad ve Ravalpindi şehirlerinden "hemen başka bir yere" taşınacak, daha sonra ülkelerine geri gönderilecek.

"Sicil kanıt kartı" bulunan Afganlar da İslamabad ve Ravalpindi dışına çıkartılacak. Bu kişilerin yeni yerleri, ülkede kalma hakları son kararlar gereği 30 Haziran'a kadar uzatıldığı için daha sonra belli olacak.

Ayrıca, "3'üncü ülkelerle bağı bulunan Afgan göçmenler" olarak tanımlanan kişiler de 31 Mart'a kadar İslamabad ve Ravalpindi'den çıkartılacak ve yeniden yerleştirilmeleri için ülkedeki yabancı temsilciliklerle iletişime geçilecek. Yabancı temsilciliklerle iletişimin başarısız olması halinde bu göçmenler de Afganistan'a geri gönderilecek.

Pakistan Başbakanlık Ofisi, bu talimatnameyi içişleri ile dışişleri bakanlıklarına ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Merkezine gönderdi.

Pakistan İçişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Wasim Akram ve Başbakanlık Ofisi Basın Müşaviri Muhammad Arshad Munir, talimatnamenin içeriğinin doğru olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, Pakistan'da yaklaşık 1,34 milyon Afgan mülteci ve 468 bin 800 düzensiz Afgan göçmen bulunuyor. 2023'ten bu yana 820 binden fazla Afgan mülteci ülkelerine döndü.

Ekim 2023'te geri göndermeler başlamıştı

Afganistan'da Ağustos 2021'deki yönetim değişikliğinin ardından Kabil ile İslamabad arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Kabil yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Afgan yönetimi ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

Pakistan'ın düzensiz göçmenleri gönderme kararında Afganistan yönetimine siyasi baskı oluşturmanın yanı sıra ülke ekonomisindeki olumsuzlukların da etkili olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Göçmenler, Pakistan, Politika, Güvenlik, Güncel, Göçmen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Düzensiz Afgan Göçmenleri Göndermeye Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:35 Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşlarınızın size ihanet etmemesi gerekir Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşlarınızın size ihanet etmemesi gerekir
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 00:07:12. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan Düzensiz Afgan Göçmenleri Göndermeye Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.