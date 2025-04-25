Pakistan, Hindistan'ı Suçlamalarını Reddetti

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan'ın, idaresindeki Cammu Keşmir'de düzenlenen terör saldırısında Pakistan'ı işaret eden "herhangi bir kanıta sahip olmadan ülkesinin suçladığını" söyledi.

Dawn'ın haberine göre, Dar, Ulusal Güvenlik Komitesi'nin üst düzey toplantısının ardından basına gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Dar, Hint tarafının Pakistan'ı Pahalgam'da terör saldırısıyla ilişkilendirmeye çalışmasını reddederek "Hindistan defalarca suçlama oyununu oynadı ve eğer Pakistan'ın (Pahalgam'da) dahli olduğuna dair bir kanıt varsa, lütfen bunu bizimle ve dünyayla paylaşın." dedi.

Hint istihbaratının Cammu Keşmir'deki Srinagar kentinde bazı "yabancı uyruklulara" patlayıcı madde temin ettiğini öne süren Dar, "Bunları nereye göndermeye çalıştıklarını tahmin edebilirsiniz. Savunma konusunda hazırlıklıyız. Eğer birileri herhangi bir maceraya kalkışırsa, geçmişte de denediler, dolayısıyla bu sefer onlar için daha da kötü olacak." ifadelerini kullandı.

Pakistan Senatosu'ndan Hindistan'ın "yanlış girişimlerine" karşı kararlılık mesajı

Pakistan'da Senato, bugün, Hindistan'ın herhangi bir "yanlış girişimine" sert, hızlı ve kararlı bir karşılık verileceğini vurgulayan bir kararı oybirliğiyle kabul etti.

Kararda Pakistan'ın su meselesi ya da askeri provokasyon da dahil olmak üzere her türlü saldırıya karşı egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya tam olarak muktedir ve hazır olduğu ifade edildi.

Pakistan halkının barışa bağlılığını sürdürdüğü ancak hiç kimsenin ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve çıkarlarını ihlal etmesine izin vermeyeceği vurgulanan kararda, terörizmin her türlü şekli kınandı.

Kararda, Hindistan'ın Pakistan'ı Pahalgam saldırısıyla ilişkilendirmeye yönelik tüm anlamsız ve temelsiz girişimleri şiddetle reddedildi.

Ayrıca, kararda, Hindistan'ın İndus Suları Anlaşması'nı askıya almaya yönelik hukuksuz ve tek taraflı beyanı da kınanarak bunun anlaşmanın açık bir ihlali olduğu ve bir savaş eylemi anlamına geldiği ifade edildi.

Pakistan'da siyasi partilerden Hindistan'a tepki

Pakistan'da siyasi partiler de Hint hükümetinin söz konusu terör saldırısının ardından aldığı bazı "düşmanca" tedbirleri kınadı.

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, Indus Suları Anlaşması'nın hiçbir şartta tek taraflı olarak iptal edilemeyeceği ve Pakistan'ın buna izin vermeyeceğini vurgulayarak Dünya Bankası'nın garantörlüğünü hatırlattı.

Pakistan Halk Partisi liderlerinden eski Sindh Eyaleti Bilgi, Ulaştırma ve Toplu Taşıma Bakanı Sharjeel Memon da Hindistan'ın su anlaşmasına yönelik tedbirini kınayarak bunun bölgesel barışa karşı ciddi bir tehdit olduğunu ileri sürdü.

Birleşik Halk Hareketi (MQM-P) lideri Dr. Halid Makbul Sıddıki ise düzenlediği basın toplantısında Hindistan'ın sadece bölgesel istikrar için değil, küresel barış için de ciddi bir tehdit oluşturduğunun artık aşikar olduğunu savundu.

Hindistan'ın "su saldırganlığını" kınayan Sıddıki, Yeni Delhi yönetiminin Dünya Bankası'nın aracılık ettiği uluslararası bir anlaşma olan su anlaşmasını tek taraflı olarak feshetme yetkisi olmadığı uyarısında bulundu.

Pakistan eski Başbakanı Şahid Hakan Abbasi de hükümeti Hindistan'ın eylemine güçlü bir yanıt vermeye çağırarak "Ancak aynı zamanda, böyle bir durumda güçlü ve birleşik bir duruş sergilemek için evimizi düzene sokmamız gerekecek. Bunun için de siyasi istikrara ve tüm önemli konularda uzlaşmaya ihtiyacımız var." dedi.

Hint hükümetinden "güvenlik zafiyeti" itirafı

Hindistan hükümeti, saldırının ardından tüm siyasi partilerin katılımıyla yaptığı üst düzey bir toplantıda, Pahalgam'daki son terör saldırısında güvenlik zafiyeti olduğunu kabul etti.

India Today'in haberine göre, söz konusu toplantıda bir muhalefet liderinin "güvenlik zafiyeti mi var?" sorusuna Hint hükümetinden bir yetkili "Eğer hiçbir şey yanlış gitmemiş olsaydı, neden burada oturalım. Bir yerlerde bulmamız gereken eksiklikler var." yanıtını verdi.

Ayrıca, muhalefet partileri, toplantıda terör saldırısına "geç müdahale edildiğine dair" yetkililere eleştirilerde bulundu.

Keşmir sınır hattında Pakistan ve Hint güçleri arasında çatışma

Pakistan ve Hindistan arasındaki Cammu Keşmir Kontrol Hattı'ndaki bazı noktalarda iki ülke askeri birlikleri arasından "küçük çaplı karşılıklı çatışmalar" yaşandığı bildirildi.

NDTV'nin haberine göre, askeri kaynaklar, dün gece Cammu ve Keşmir'deki Kontrol Hattı boyunca Pakistan birlikleri tarafından Hint mevzilerine açılan ateşe ordunun karşılık verildiğini iddia etti.

Hint tarafı, olaylarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan, Hindistan Genelkurmay Başkanı Upendra Dwivedi da bölgede incelemelerde bulunmak üzere Cammu ve Keşmir'deki Srinagar kentine geldi.

Pahalgam terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Terör saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüştü. Modi, başkente varışının hemen ardından üst düzey yetkililerin katılımıyla, durumu değerlendirmek için güvenlik toplantısı düzenlemişti.

Hint yetkililer, saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunmuştu.

Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Öte yandan Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Pakistan hükümeti, ayrıca Hindistan vatandaşlarına verilen tüm vizelerin askıya alındığını duyurmuştu.

İslamabad yönetimi, Hindistan'la 1971'deki savaşın ardından imzalanan ve taraflar arasında Kontrol Hattı'nı (LOC) kuran Simla Antlaşması'nı da askıya alabileceğini ima etmişti.