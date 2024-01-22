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Pakistan, Hindistan'ın Ayodhya kentindeki tapınak inşasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Pakistan, Hindistan'ın Ayodhya kentindeki tapınak inşasına tepki gösterdi

Pakistan, Hindistan'ın Ayodhya kentinde 1992'de yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilen 'Ram Janmabhoomi' tapınağı nedeniyle Yeni Delhi yönetimine tepki gösterdi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, tapınak inşasına izin verilmesini 'acınası bir durum' olarak nitelendirerek, Hindistan'da artan Müslüman Karşıtlığı ve nefret söylemi konusunda uluslararası toplumun farkındalık göstermesini istedi. Ayrıca, Hindistan'daki İslam mirası alanlarının korunması ve azınlıkların dini ve kültürel haklarının korunması çağrısı yapıldı.

Pakistan, Hindistan\'ın Ayodhya kentindeki tapınak inşasına tepki gösterdi
22.01.2024 - 17:15,  Güncelleme: 17:49
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Pakistan, Hindistan'ın Ayodhya kentinde 1992'de Hindu milliyetçileri tarafından yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilen "Ram Janmabhoomi" tapınağı nedeniyle Yeni Delhi yönetimine tepki gösterdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yüzlerce yıldır ayakta duran Babri Camisi'nin 6 Aralık 1992'de "aşırılıkçı çete" tarafından yıkıldığı belirtilerek, Hindistan yargısının, bu "aşağılık eylemin" sorumlularını aklamakla kalmayıp aynı zamanda tapınak inşasına izin vermesinin "acınası bir durum" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Babri Camisi'nin yerine inşa edilen "Ram Janmabhoomi" tapınağı sebebiyle Yeni Delhi yönetimine tepki gösterilerek, yıkılan cami arazisinin üzerine tapınak yapılmasının Hindistan demokrasisi için kara bir leke olarak kalacağı kaydedildi.

Hindistan'ın çeşitli şehirlerinde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çok sayıda cami olduğuna işaret edilen açıklamada, bu ülkede yükselen Hindutva ideolojisinin bölgesel barış ve dini uyuma ciddi bir tehdit olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Babri Camisi'nin yıkılmasını ve yerine tapınak açılmasını "Pakistan'ın bazı bölgelerinin geri alınmasına doğru ilk adım" şeklinde yorumlayan Uttar Pradeş ve Medya Pradeş eyaletlerinin başbakanlarının ifadelerine atıfta bulunularak, uluslararası toplumdan, Hindistan'da artan Müslüman Karşıtlığı (İslamofobi), nefret söylemi ve suçlarının farkında olması istendi.

Hindistan'daki İslam mirası alanlarının aşırılık yanlısı gruplardan korunması için Birleşmiş Milletler ve ilgili uluslararası kuruluşlardan üzerlerine düşen rolü oynaması talep edilen açıklamada, bu ülkedeki azınlıkların dini ve kültürel haklarının da korunması çağrısında bulunuldu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bugün, Ayodhya kentinde 1992'de Hindu milliyetçileri tarafından yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilen "Ram Janmabhoomi" tapınağının açılışını yapmıştı.

Babri Camisi davası

Aşırılıkçı Hinduların 32 yıl önce yıktığı Babri Camisi'nin arsasına Hindu tapınağı inşa etme planları nedeniyle Müslümanlar ile Hindular arasında başlayan anlaşmazlık, uzun yıllar sürdü.

Yıllar süren davaların ardından Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ile Hindular arasında süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davayı, 9 Kasım 2019'da sonuçlandırarak Hindular lehine karar verdi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, söz konusu tarihte arazinin Hindu tapınağına ayrılması kararı aldı. Kararda, arazinin tapınak inşası için mütevelli heyetine verileceği, Müslümanlara da Ayodhya'da 2 hektarlık arazi tahsis edileceği belirtildi.

Hindular, tarihi Babri Camisi'ni Aralık 1992'de yıktı

Uttar Pradeş eyaletinde yer alan tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu oldu.

Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktığını ve yerine cami inşa ettiğini öne süren Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkınca bu, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden oldu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyordu.

Kaynak: AA
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