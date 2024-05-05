Pakistan, İİT Zirvesinde Gazze\'deki ateşkes için çağrıda bulundu

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Pakistan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi kapsamında, üye devletlere Gazze'de derhal ve koşulsuz bir ateşkes sağlanması için "birlikte çalışma" çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Gambiya'nın başkenti Banjul'da düzenlenen İİT 15. Zirvesi kapsamında yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki askeri saldırılarından "derin endişe" duyduğunu belirterek, kuşatma altındaki Filistinlilere "kesintisiz" insani yardım sağlanmasını talep etti.

İki devletli çözümün gerçekleştirilmesi için barış sürecinin yeniden başlatılmasını talep eden Dar, Birleşmiş Milletler'de (BM) Filistin'e tam üyelik statüsü verilmesi ve 1967 öncesi sınırlar temel alınarak başkenti Kudüs olan "yaşayabilir, bütün ve egemen" bir Filistin devletinin kurulmasının Pakistan tarafından desteklendiğini bildirdi.

Dar, Hindistan'ın özel statüsünü 2019'da feshettiği Cammu Keşmir bölgesi için İİT'nin Cammu Keşmir için verdiği desteğe teşekkür ederek, üye ülkeleri "Cammu Keşmir için Eylem Planı"nı uygulamaya davet etti.

Hindistan'ın bölgede işlediği insan hakları ihlallerine dikkati çeken Dar, söz konusu ihlallerin sonlandırılması, bölgenin bağımsızlığını destekleyen kişilerin salıverilmesi, hem nüfus hem de diğer konulara ilişkin çıkarılan yasaların feshedilmesi için İİT'ye üye devletlerin nüfuzlarını kullanmasını istedi.

Dar, küresel ölçekte yükselen Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) eğilimini kınayarak, sosyal medya platformlarında söz konusu içeriklerin düzenlenmesine ilişkin İİT'nin ortak politikalar yürütmesini önerdi.