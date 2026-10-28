Pakistan'ın Tayvan havayollarına hava sahasını 'Tek Çin' için kapattığı iddia edildi

Pakistan'ın, Pekin'in "Tek Çin" politikasını desteklemek amacıyla Tayvanlı hava yolu şirketlerine hava sahasını kapattığı öne sürüldü.

Bloomberg'in haberinde, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asıf'ın konuya ilişkin açıklama yaptığı belirtildi.

Haberde, Asıf'ın, "Havacılık birimi 'Tek Çin' politikasını izliyor, sadece ana kara Çin'e izin veriliyor. Yalnızca Çin hava yollarına Pakistan üzerinden uçmaları için izin verdik." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu adımın herhangi bir ülkenin konuya ilişkin attığı ilk adım olduğu iddia edilen haberde, Tayvanlı hava yolu şirketlerinin hafta sonu itibarıyla uçuş rotalarını değiştirmeye başladığı savunuldu.