Pakistan, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısını kınadı

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Pakistan, İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıyı "mümkün olan en şiddetli dille" kınadı ve eylemin "korkunç, insanlık dışı ve namertçe" olduğunu bildirdi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan hükümet sözcülüğünden Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırıyı "mümkün olan en şiddetli dille" kınadığı vurgulanarak, "Yerinden edilmiş kişilerin barındığı aşırı kalabalık bir okula, özellikle de sabah namazı kılarken saldırmak korkunç, insanlık dışı ve namertçe bir eylemdi." ifadesi kullanıldı.

Sivillerin ayrım gözetmeksizin hedef alınmasının uluslararası hukukun "ağır bir ihlali ve savaş suçu" olduğu kaydedilen açıklamada, "İsrail, Gazze'deki bu savaş suçları ve soykırımdan sorumlu tutulmalıdır." denildi.

Açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e "Gazze soykırımını sona erdirmek ve Gazze halkını korumak" için acil adımlar atma çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, dün Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.