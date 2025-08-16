Pakistan Mangosu İstanbul'da Tanıtıldı - Son Dakika
Pakistan Mangosu İstanbul'da Tanıtıldı

16.08.2025 19:05
Pakistan, mangosunu tanıtmak için İstanbul'da bir etkinlik düzenledi. Taze mango tadımı yapıldı.

Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunca, ülkenin simge meyvesi mangoyu tanıtmak amacıyla İstanbul'da "Meyvelerin Kralı Pakistan Mangosu" etkinliği düzenlendi.

Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nauman Aslam ev sahipliğinde Kadıköy'de gerçekleştirilen etkinliğe, Pakistanlılar ve Türk davetliler katıldı.

Etkinlikte katılımcılar, Pakistan kültürünün önemli bir parçası olan mangoyu yakından tanıma ve taze mango suyunu tatma fırsatı buldu.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Aslam, mangonun eşsiz bir meyve olduğunu ve Pakistan'da "meyvelerin kralı" olarak adlandırıldığını belirterek, "Muhtemelen dünyanın dördüncü büyük mango üreticisiyiz. Pakistan her yıl 185 bin ton mango üretiyor. İki büyük bölgede üretilen 20 çeşit mangomuz var, biri Pencap eyaletinde, diğeri Sind. Ayrıca Hayber Pahtunhva bölgesinde de küçük bir üretim var." ifadelerini kullandı.

Aslam, Orta Doğu, Avrupa, Avustralya ve ABD başta olmak üzere birçok bölge ve ülkeye mango ihraç ettiklerini belirterek, " Türkiye'de ise, Türk hükümetiyle mangoların sıfır oranlı vergiyle satılmasına izin veren bir anlaşmamız var. Normal ithalat vergisi oranı yüzde 45 ancak Türk hükümeti Pakistan mangosuna sıfır oranlı vergi muafiyeti tanıdı." diye konuştu.

Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu, "Son birkaç yıldır bu mangoyu Türkiye pazarına tanıtmaya çalışıyoruz. ve biraz başarı da elde ediyoruz. Bence bu tür etkinlikler, bu mangoyu Türk halkına tanıtmada çok yol kat etmemizi sağlayacaktır." dedi.

Daha önce Ankara'da birkaç etkinlik düzenlediklerini kaydeden Aslam, "Bu ürünü Türkiye genelinde pazarlamaya çalışıyoruz. Türkiye'deki insanlar bu ürünü satın almak istiyor." değerlendirmesini yaptı.

"Mangoyu Türkiye'ye daha fazla miktarlarda ihraç etmeyi planlıyoruz"

Mangonun diplomasi aracı olarak kullanılmasına değinen Aslam, "Mango tatlı bir meyve ve elbette diplomatik dilin de tatlı olması gerekiyor. Bu iki şeyin tatlılığı bir araya geldiğinde, diplomatik çabalar ve bu topluluklar arasındaki işbirliği çok tatlı ve çok kolay hale geliyor." ifadelerine yer verdi.

Ülkesinin tarım ekonomisine sahip olduğunu ve çeşitli meyve ile sebze ürettiğini belirten Aslam, mangonun narenciyeden sonra tarım sektöründeki en büyük ikinci emtia olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla narenciye ve mango ihraç ediyoruz ve önümüzdeki yıllarda bu mangoyu Türkiye'ye daha fazla miktarlarda göndermeyi planlıyoruz." dedi.

Bu tadım etkinlikleri aracılığıyla mangoyu tanıtmak için çabaladıklarını kaydeden Aslam, katılımcıların mangoların tadı ve kalitesi hakkında çok iyi yorumlar yaptığını söyledi.

Kaynak: AA

