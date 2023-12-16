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Pakistan Ordusu Genel Sekreteri ile Gazze ve Cammu Keşmir'i görüştü - Son Dakika
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Pakistan Ordusu Genel Sekreteri ile Gazze ve Cammu Keşmir'i görüştü

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze ve Cammu Keşmir'deki son durumu ele aldı. Munir, Gazze'deki insani trajedinin sona ermesi için uluslararası toplumu ateşkes yapılması konusunda harekete geçirmesini istedi. Ayrıca, Cammu Keşmir sorununun barışçıl şekilde çözülmeden Güney Asya'da barışın yakalanmasının zor olduğunu belirtti ve Hindistan'ın bu konudaki adımlarını kınadı.

Pakistan Ordusu Genel Sekreteri ile Gazze ve Cammu Keşmir\'i görüştü
16.12.2023 - 22:27,
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Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze ve Cammu Keşmir'deki son durumu ele aldı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında ABD'de bulunan Orgeneral Munir, Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmede, Munir, Pakistan'ın Filistin konusundaki pozisyonunu yineleyerek Guterres'ten Gazze Şeridi'ndeki insani trajedinin sona ermesi için uluslararası toplumu burada derhal ateşkes yapılması konusunda harekete geçirmesini istedi.

İki devletli çözümün, uzun süreli barış için tek yol olduğunu işaret eden Munir, masum sivillerin barbarca hedef alınması ve yeterli insani yardımın dahi sağlanmamasından ötürü derin endişelerini vurguladı.

Pakistan'dan Hindistan'a kınama

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki son durum hakkında Guterres'e bilgi veren Munir, Cammu Keşmir sorununun BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve bölge halkının istekleri doğrultusunda barışçıl şekilde çözülmeden Güney Asya'da barışın yakalanmasının zor olduğunu belirtti.

Munir, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in statüsünü değiştirme çabalarını ve Yeni Delhi'nin tek taraflı adımlarını kınayarak bunların BMGK kararlarının ihlali olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler, Orgeneral, Pakistan, Gazze, Son Dakika

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