Pakistan, Suriye'deki Gelişmeleri Takip Ediyor

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Pakistan, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Suriye'deki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, Pakistan'ın her zaman Suriye'nin birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediği ve bu tutumunda herhangi değişikliğin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, bu ülkedeki Pakistan vatandaşlarının güvende olduğu kaydedilerek, vatandaşlara dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunuldu.

?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.