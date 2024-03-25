Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla İzmir'de düzenlenen Pakistan- Türkiye Dostluk ve Kardeşlik Resim Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonundaki tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
İstiklal Marşı ile Pakistan milli marşının okunmasının ardından konuşan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, iki ülke arasındaki ilişkilerin geçmişe dayandığını söyledi.
Birbirlerini zor zamanlarında destekleyen iki kardeş ülkenin dini, kültürel bir mirasın sahibi olduğunu ifade eden Cüneyd, şöyle konuştu:
"Her iki ülke halkının yüreklerine kadar sızmış, içten gelen bir dostluk, kardeşlik var. Yaşanan zorluklar karşısında Türkiye'nin desteği Pakistan tarafından hissedilmektedir. Eskiden anne babalar daha çok Pakistan-Türkiye ilişkileri hakkında sohbet ederlermiş. Şimdi de bunun devam etmesini temenni ediyoruz. Bu noktada öğretmenlere, velilere çok iş düşüyor."
Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya da Pakistan'ın ünlü ressamı Abdul Rahman Chughtai anısına yarışmanın bu yıl İzmir'de lise öğrencileri arasında düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Pakistan ve halkının Türk halkı nezdinde çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Kaya, Pakistan'ın Kurtuluş Savaşı'na verdiği desteğin hiçbir zaman unutulmadığını, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi ve modern bir devlet kurma başarısının da Pakistan halkı için bir esin kaynağı olduğunu vurguladı.
Kaya, iki ülkenin acısını, sevincini ve başarısını karşılıklı yaşadığını dile getirerek, Pakistan'da 2022 yılında yaşanan sel felaketleri sırasında Türkiye'nin yardıma koştuğu gibi Pakistan'ın da Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında tüm imkanlarıyla emsalsiz bir dayanışma gösterdiğini ifade etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de çocukların özgür şekilde yaşaması gerektiğini dile getirerek, "Nerede olursa olsun, çocuklar özgür bir şekilde yaşamalı. İngiltere'deki çocukla Gazze'deki çocuğun arasında yaradılış olarak, anayasal olarak hiçbir fark yok." dedi.
Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödül, plaket ve sertifikaları verildi.
Daha sonra yarışmaya katılan resimlerden oluşturulan sergi açıldı.
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