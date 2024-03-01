Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık oldu - Son Dakika
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Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık oldu

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı olarak seçilen Serdar Ayaz Sadık, Ulusal Meclis'teki 291 oydan 199'unu alarak göreve başladı. Sadık, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi tarafından desteklenen rakibi Malik Amir Dogar'ı geride bıraktı. Sadık, yeni görevi için yemin etmesinin ardından Ulusal Meclis Başkan Yardımcılığı seçiminin oylamasını yönetecek.

01.03.2024 13:33  Güncelleme: 13:37
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Pakistan Ulusal Meclis Başkanı, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Partisi (PML-N) üyesi Serdar Ayaz Sadık oldu.

The Dawn gazetesinin haberine göre, Sadık, Ulusal Meclis'teki 290'ı geçerli sayılan 291 oydan 199'unu alarak Ulusal Meclis Başkanı seçildi.

Meclis Başkanlığı seçiminde, Sadık'ın rakibi olan ve eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) tarafından desteklenen Malik Amir Dogar ise 91 oy aldı.

Sadık, yeni görevi için yemin etmesinin ardından, Ulusal Meclis Başkan Yardımcılığı için yapılacak seçimin oylamasını yönetecek. Bu görev için Seyid Gulam Mustafa ve Cüneyd Ekber karşı karşıya geliyor.

Pakistan Ekonomik İşler Bakanlığı görevini yürüten Sadık, 9 Temmuz 2022'de istifa etmişti.

Sadık, 2013-2018 döneminde de Pakistan Ulusal Meclis Başkanı olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA

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