Pakistan ve Azerbaycan Ticaret Anlaşması

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İSLAMABAD, 25 Şubat (Xinhua) -- Pakistan ve Azerbaycan, enerji, altyapı ve bağlantı alanlarındaki ortak projelere odaklanarak ticaret ve yatırımı artırma konusunda anlaşmaya vardı.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu karar Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında pazartesi günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen üst düzey bir toplantıda alındı.

Her iki lider de mevcut ticaret hacminin ülkeleri arasındaki güçlü siyasi ve kardeşlik bağlarının gerçek potansiyelini yeterince yansıtmadığını vurgulayarak yeni yatırım fırsatlarını keşfetme sözü verdi.

Bakü'ye iki günlük bir ziyarette bulunan Şerif, Azerbaycan'ın Pakistan'a 2 milyar ABD doları yatırım yapacağını açıklamasını memnuniyetle karşılarken, iki taraf da stratejik ortaklıklarını ve çeşitli sektörlerdeki işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını yineledi.