Pakistan ve Bangladeş Arasında Deniz Ticareti Başladı - Son Dakika
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Pakistan ve Bangladeş Arasında Deniz Ticareti Başladı

Pakistan, Bangladeş'e deniz yoluyla ticaret yaparak 1971'den bu yana ilk kez bağlılık kurdu.

14.11.2024 01:16
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Pakistan'a ait bir kargo gemisinin Bangladeş limanına yanaşmasıyla iki Güney Asya ülkesi arasında 1971'den beri ilk kez doğrudan deniz yoluyla ticaret yapıldı.

Dhaka Tribune sitesinin haberine göre, Pakistan'ın Karaçi kentinden yola çıkan kargo gemisi, Bangladeş'in Chittagong Limanı'na yanaştı. Böylece iki ülke arasında 1971'den bu yana ilk kez doğrudan deniz ticareti yapılmış oldu.

Geminin limana yanaşması, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Bangladeş, 16 Aralık 1971'de Pakistan'dan bağımsızlığını kazanmıştı.

Chattogram Limanı ile Pakistan'ın Karaçi'deki limanı arasında deniz bağlantısı olmadığından, ticaret Singapur ve diğer komşu limanlar üzerinden yapılıyordu.

İlişkilerde iyileşme gözleniyor

Pakistan'ın Dakka Büyükelçisi Seyid Ahmed Maruf, Karaçi'den kalkan kargo gemisinin Bangladeş'e varması dolayısıyla memnuniyetini ifade ederek, bu gelişmeyi, "bölge genelinde daha entegre ve ticaret ağını güçlendirmeye yönelik bir adım" olarak nitelendirdi.

Maruf, iki ülke arasında 1971'den bu yana ilk kez doğrudan deniz ticareti yapıldığını belirterek bu seferin, iki ülke arasında doğrudan ticarete yönelik artan talebi vurguladığını söyledi.

Bu girişimin sadece mevcut ticaret akışını hızlandırmakla kalmayacağını dile getiren Maruf, aynı zamanda küçük tüccarlardan büyük ihracatçılara kadar her iki taraftaki işletmeler için yeni fırsatları teşvik edeceğini belirtti.

Bangladeş'te 5 Ağustos 2024'te ülkeden ayrılarak Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in hükümetinin istifasının ardından Bangladeş ile Pakistan arasındaki ilişkilerde iyileşme gözleniyor.

İki ülke arasında 2018'den bu yana doğrudan uçuş da bulunmuyor. İslamabad yönetimi, Karaçi ile Dakka arasında doğrudan uçuşların başlatılmasını istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan ve Bangladeş Arasında Deniz Ticareti Başladı - Son Dakika

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