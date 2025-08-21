Pakistan ve Çin'den Ekonomik İşbirliği Mutabakatı - Son Dakika
Pakistan ve Çin'den Ekonomik İşbirliği Mutabakatı

21.08.2025 15:49
Pakistan ve Çin, CPEC kapsamında yeni projeler için işbirliğini genişletme konusunu görüştü.

Pakistan ve Çin, Kuşak ve Yol Girişimi'nin en önemli ayağı Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamında ekonomik işbirliği ve yatırımları genişletme konusunda mutabakata vardı.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi başkent İslamabad'da ağırladı.

Görüşmenin ardından, ortak basın açıklamasında bulunan Dar ve Vang, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru üzerinden yeni projelerin başlatılması konusunda anlaştı.

Vang ile "verimli" bir görüşme geçirdiklerini aktaran Dar, "Bugün karşılıklı çıkarlarımızı ilgilendiren birçok konuda verimli ve kapsamlı görüşmeler yaptık. Bir önceki Stratejik Diyalog görüşmesinden bu yana kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirdik. Ayrıca CPEC (Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru), ticaret ve yatırım, bilim ve teknoloji, halklar arası işbirliği dahil olmak üzere tüm ikili ilişkilerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün düzenlenen 6. Afganistan-Çin-Pakistan Üçlü Toplantısı'na işaret eden Dar, "Bu girişimler, bölgesel barış, istikrar ve refahı teşvik etme ve Pakistan-Çin dostluğunun getirilerini bölgedeki ve uzaktaki diğer ülkelerle paylaşma konusundaki ortak kararlılığımızı ifade etmektedir." dedi.

Vang, Pakistan hükümetinden CPEC projelerinde görev yapan Çinli işçi ve mühendislerin güvenliğini sağlama çabalarını sürdürmesini talep etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının açıklaması

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD Merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerinin "bölgesel barış ve istikrar için önemli" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Vang ve Dar'ın görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel sorunları da ele aldığı belirtildi.

Kaynak: AA

13:26
