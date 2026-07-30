Pakistan'da polis kontrol noktasına saldırı: 9 polis öldü, 28 polis yaralandı - Son Dakika
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Pakistan'da polis kontrol noktasına saldırı: 9 polis öldü, 28 polis yaralandı

Pakistan\'da polis kontrol noktasına saldırı: 9 polis öldü, 28 polis yaralandı
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 9 polisin hayatını kaybettiği, 28'inin yaralandığı bildirildi. Silahlı saldırıyı düzenleyen 15 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 9 polisin hayatını kaybettiği, 28'inin yaralandığı bildirildi.

SALDIRIYI KİMİN DÜZENLEDİĞİ AÇIKLANDI

Dawn gazetesinin polis yetkililerinin açıklamalarına dayandırdığı habere göre, dün Hayber Pahtunhva'nın Hangu bölgesindeki polis kontrol noktasına saldırı düzenlendi.

Pakistan Talibanı (TTP) tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda 9 polis yaşamını yitirdi, 28 polis yaralandı.

Güvenlik güçlerinin saldırıya karşılık vermesi sonucu 15 silahlı militan etkisiz hale getirildi.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluç etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırıları buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da polis kontrol noktasına saldırı: 9 polis öldü, 28 polis yaralandı - Son Dakika

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