Pakistanlı Öğrenciler Türk Kızılay Aracılığıyla Filistin Halkına Destek Oldu

Pakistan'da Allame İkbal Açıköğretim Üniversitesinde Türkçe eğitimi alan öğrenciler, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'daki saldırıları sebebiyle zor günler geçiren Filistin halkına, Türk Kızılay aracılığıyla destek oldu.

Başkent İslamabad'daki Allame İkbal Açıköğretim Üniversitesi kampüsünde düzenlenen törene, üniversitenin Uluslararası İşbirliği Direktörü Zahid Macid, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mehmet Toyran, Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı Ergest Limka, üniversitede Türkçe eğitimi veren Dr. Öğretim Üyesi Raşit Çolak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Macid, burada yaptığı açıklamada, Türk halkının Filistin halkına karşı hissettiği benzer duyguları Pakistanlıların da hissettiğini vurgulayarak, "Filistinliler sadece kendileri değil tüm İslam ümmeti için savaşıyor. Biz de en azından küçük de olsa finansal katkıda bulunduk." dedi.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Toyran ise Türkçe eğitimi alan öğrencilerin Türk Kızılay aracılığıyla Filistin halkına destek olmalarından memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye'nin Filistin'de devam eden zulmün karşısında olduğunun altını çizdi.

"Türkiye her zaman mazlumların yanında ve zulmün de karşısındadır"

Allame İkbal Açıköğretim Üniversitesinde Türkçe eğitimi veren Öğretim Üyesi Raşit Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz sadece Türkçe öğretmiyoruz. Devletimizi temsil ediyoruz. Türkiye, her zaman mazlumların yanında ve zulmün de karşısındadır." dedi.

Çolak, Türkçe eğitimi vermek için gittikleri ülkelerde çeşitli faaliyetlerle Türkiye'nin zalimlerin karşısında ve mazlumlara destek olan yönünü dünyanın diğer coğrafyalarındaki insanlara aktardıklarına dikkati çekerek, "Filistin'de soykırım uygulanıyor. Müslümanlar olarak, Türkiye olarak buna sessiz kalmıyoruz. Biz de karınca kararınca bir miktar para toplayıp Türk Kızılaya teslim ettik." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ve Pakistanlıların, Filistin'in yanında olduğunu göstermek istediklerine işaret eden Çolak, "Her zaman zalimin karşısında olacağımızı bildirmek istedik." dedi.

"Filistin'i destekliyoruz"

Pakistanlı öğrencilerden Muhammed Hanif, Türkçe yaptığı açıklamada, "Hakikatin yanındayız. Gerçeğin yanındayız. Filistin'i destekliyoruz. Her zaman Filistin'i destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bir diğer öğrenci Farid Barohi ise İsrail'in zulmüne uğrayan Filistin halkı için bir araya geldiklerini belirterek, Müslümanlar olarak Filistin halkını az çok demeden desteklemenin önemli olduğunu kaydetti.