Palamut Bolluğu Hamsiyi Azaltıyor

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DENİZ Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale- Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, denizdeki palamudun bolluğuna dikkat çekip, "Buna bağlı olarak hamsi az. Çünkü hamsi palamudun yemidir. Hamsi daha da az olacak. Zamanla kendini toparlayacak ama birkaç ay boyunca hamsi tezgahlarımızda az görünecek" dedi.

Çanakkale Boğazı'nda ve uluslararası sularda gırgır, trol ve çevirme ağlarına 1 Eylül itibariyle av yasağı kalktı. Denize açılan balıkçılar ağlarını palamutla doldurdu. Balık tezgahlarında çeşitlilik artarken, fiyatlarda düşüş yaşandı. Suların daha sıcak olduğunu bu nedenle daha az balık tutulduğunu belirten DEM-BİR Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, bu yıl palamudun fazla olmasına bağlı olarak hamisinin az olacağını söyledi.

Av sezonunun 15 Nisan'da sona ereceğini hatırlatan Naci Karabiber, "Sezon öncesinde yaptığımız değerlendirmelerde bu yıl palamudun bol olacağını zaten belirtmiştik. Bizler endüstriyel balıkçılar olarak denizi çok iyi gözlemleriz, iyi takip ederiz. Av yasağının kalktığı ilk gün olan 1 Eylül'den itibaren özellikle Doğu Karadeniz'de çok yoğun bir palamut avcılığı başladı. Bu çok ilginçtir. Çok uzun yıllardır palamut bolluğu ilk günlerde başlamazdı. Türkiye'de 'kestane karası' denilen fırtına vardır. Eylül sonunda eser. Ondan sonra aslında palamut iyi olur. Şu an palamut avcılığı Karadeniz'de hala yoğun şekilde devam ediyor. Eylülden sonra daha da artacak. Aralık sonuna kadar devam edecek" diye konuştu.

'ZAMANLA TOPARLAYACAK'

Şu an denizlerde hamsinin çok fazla görülmediğine dikkati çeken Karabiber, "Tezgahlarımızda da vatandaşlarımız gözlemliyorlardır; hamsinin fiyatı palamuttan daha pahalı. Hamsinin olmamasının nedeni palamudun bol olmasına bağlı. Çünkü hamsi palamudun yemidir. O nedenle hamsi az, daha da az olacak. Zamanla kendini toparlayacak ama birkaç ay boyunca hamsi tezgahlarımızda az görünecek" dedi.

'SULAR SOĞUDUKÇA DAHA DA İYİ OLACAK'

Ekim ayından sonra lüferlerin avlanmaya başlayacağını belirten Karabiber, "Lüfer popülasyonunu çok iyi gözlemliyoruz. Geçen yıl lüfer iyiydi. Bu yıl daha da iyi olacak. Şu an çinekop çok iyi. Palamut, aralık sonuna kadar devam eder. Eylül'ün sonundan itibaren palamut avı daha da artacak. Balık yağlanacak, daha da büyüyecek. İlk yağmurlar düşünce daha da iyi olacak. Dediğimiz gibi vatandaşlarımız bu arada bol bol balık tüketsinler. Dipfrizlerine yer olanlar balıkları şoklasınlar" diye konuştu.

Hamside popülasyonun düşük olduğunun da altını çizen Karabiber, "Daha da düşük olacak. Ege'de Hamsi avcılığı görülüyor ama daha az. Çünkü sular sıcak. Az önce kontrol ettik, su sıcaklığı 26,5 derece. Böyle olduğu zaman balıklar daha dağınık ve az oluyor. Sular soğudukça daha da iyi olacak."