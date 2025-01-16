Palandöken'de 130 Santimetre Kar

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 130, Ergan'da 105, Palandöken 2'de 100, Nemrut'ta 84, Kartalkaya'da 80, Uludağ'da 69, Sarıkamış'ta 64, Erciyes'te 54, Hakkari'de 53, Yıldız Dağı'nda 50, Zigana'da 47, Mersivan'da 40, Kop'ta 39, Davraz ve Hesarek'te 38, Çambaşı'nda 32, Gevaş Abalı'da 22, Yedikuyular'da 20, Ilgaz'da 19, Murat Dağı'nda 18, Denizli ve Saklıkent'te 16, Yalnızçam'da 15 ve Yıldıztepe'de 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 16.01.2025 En düşük En yüksek Palandöken KY -5 -1 Ergan KY -1 2 Palandöken 2 KY -3 -1 Nemrut KY -2 1 Kartalkaya KY -4 -3 Uludağ HKY -2 0 Sarıkamış KY -5 2 Hakkari ÇB -16 -3 Yıldız Dağı KY 0 2 Zigana GSY 12 19 Erciyes KY -4 0 Kop KY -3 3 Davraz S -3 3 Hesarek KY -3 0 Gevaş Abalı KY -3 4 Ilgaz KY -2 1 Murat Dağı ÇB -2 3 Denizli S -4 5 Saklıkent S -2 6 Yalnızçam KY -11 -1 Yıldıztepe KY -2 1 (KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, S: Sisli) (KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, S: Sisli)

Kaynak: AA