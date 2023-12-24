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Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı - Son Dakika
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Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Hakkari'de 106, Ergan'da 90, Palandöken-2'de 85, Sarıkamış'ta 59, Ilgaz'da 38, Kartalkaya'da 35, Uludağ'da 24, Yedi Kuyular'da 18, Yalnızçam'da 13, Hesarek ile Zigana'da 12, Erciyes'te 11, Murat Dağı ile Kop'ta 10 ve Denizli'de 9 santimetre olarak ölçüldü.

Palandöken\'de En Fazla Kar Kalınlığı
24.12.2023 - 11:33,
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 116, Hakkari'de 106, Ergan'da 90, Palandöken-2'de 85, Sarıkamış'ta 59, Ilgaz'da 38, Kartalkaya'da 35, Uludağ'da 24, Yedi Kuyular'da 18, Yalnızçam'da 13, Hesarek ile Zigana'da 12, Erciyes'te 11, Murat Dağı ile Kop'ta 10 ve Denizli'de 9 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez24.12.2023En düşükEn yüksek
PalandökenKY-10-5
HakkariYKY-5-3
ErganKY-12-3
SarıkamışKY-9-2
IlgazYKY-5-4
KartalkayaYKY-4-2
UludağKY13
YalnızçamYKY-14-2
ZiganaKY-61
ErciyesKY-81
HesarekKKY-9-2
Murat DağıPB-43
KopKY-10-2
DenizliPB-35
(KY: Kar yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, PB: Parçalı bulutlu)

Kaynak: AA
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