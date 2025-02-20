Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 161, Kartalkaya'da 137, Nemrut'ta 135, Çambaşı'nda 128, Sarıkamış'ta 122, Palandöken 2'de 121, Ergan ve Uludağ'da 120, Erciyes'te 94, Hesarek'te 92, Zigana ve Hakkari'de 90, Mersivan'da 73, Davraz'da 60, Kop ve Ilgaz'da 56, Yedikuyular'da 52, Yıldız Dağı'nda 50, Yıldıztepe'de 49, Murat Dağı'nda 43, Akdağ'da 39, Yalnızçam'da 27 ve Gevaş Abalı'da 16 santimetre kaydedildi.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
|Merkez
|20.02.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|YKY
|-9
|-8
|Kartalkaya
|KY
|-15
|-10
|Nemrut
|YKY
|-6
|-2
|Çambaşı
|YKY
|-11
|-10
|Sarıkamış
|YKY
|-11
|-9
|Palandöken 2
|YKY
|-10
|-8
|Uludağ
|KY
|-9
|-5
|Ergan
|KY
|-9
|-8
|Erciyes
|HKY
|-14
|-10
|Hesarek
|YKY
|-9
|-8
|Hakkari
|YKY
|-8
|-5
|Mersivan
|YKY
|-6
|-3
|Davraz
|R
|-12
|-5
|Ilgaz
|KY
|-16
|-10
|Kop
|YKY
|-9
|-8
|Yıldız Dağı
|HKY
|-8
|-7
|Murat Dağı
|S
|-12
|-8
|Akdağ
|KY
|-10
|-7
|Yalnızçam
|YKY
|-15
|-9
Son Dakika › Güncel › Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı - Son Dakika
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