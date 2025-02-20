Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı - Son Dakika
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Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı

Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı Palandöken'de 161 cm olarak ölçüldü.

20.02.2025 12:19
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 161, Kartalkaya'da 137, Nemrut'ta 135, Çambaşı'nda 128, Sarıkamış'ta 122, Palandöken 2'de 121, Ergan ve Uludağ'da 120, Erciyes'te 94, Hesarek'te 92, Zigana ve Hakkari'de 90, Mersivan'da 73, Davraz'da 60, Kop ve Ilgaz'da 56, Yedikuyular'da 52, Yıldız Dağı'nda 50, Yıldıztepe'de 49, Murat Dağı'nda 43, Akdağ'da 39, Yalnızçam'da 27 ve Gevaş Abalı'da 16 santimetre kaydedildi.

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Merkez20.02.2025En düşükEn yüksek
PalandökenYKY-9-8
KartalkayaKY-15-10
NemrutYKY-6-2
ÇambaşıYKY-11-10
SarıkamışYKY-11-9
Palandöken 2YKY-10-8
UludağKY-9-5
ErganKY-9-8
ErciyesHKY-14-10
HesarekYKY-9-8
HakkariYKY-8-5
MersivanYKY-6-3
DavrazR-12-5
IlgazKY-16-10
KopYKY-9-8
Yıldız DağıHKY-8-7
Murat DağıS-12-8
AkdağKY-10-7
YalnızçamYKY-15-9
(YKY: Yoğun kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, R: Rüzgarlı, S: Soğuk)

Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı - Son Dakika

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