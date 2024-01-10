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Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi - Son Dakika
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Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 132 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Hakkari'de 124, Kartalkaya'da 122, Sarıkamış'ta 117, Ergan'da 105, Kartepe'de 56, Uludağ'da 35, Erciyes'te 25, Çambaşı'nda 22, Yıldıztepe ve Yalnızçam'da 18, Hesarek'te 17, Denizli'de 15, Ilgaz'da 14, Mersivan'da 12, Elmadağ, Gevaş ve Yıldız Dağı'nda 10, Kop Dağı'nda ise 4 santimetre olarak ölçüldü. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verildi.

Palandöken\'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi
10.01.2024 - 10:52,
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 132 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 132, Hakkari'de 124, Kartalkaya'da 122, Sarıkamış'ta 117, Ergan'da 105, Kartepe 56, Uludağ'da 35, Erciyes'te 25, Çambaşı'nda 22, Yıldıztepe ve Yalnızçam'da 18, Hesarek'te 17, Denizli'de 15, Ilgaz'da 14, Mersivan'da 12, Elmadağ, Gevaş ve Yıldız Dağı'nda onar, Kop Dağı'nda 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez10.01.2023En düşükEn yüksek
PalandökenKY-4-2
ErganKY-4-2
HakkariKY-12-3
KartalkayaKY-40
SarıkamışKY-20
ErciyesKY-31
Yıldız DağıKY12
MersivanKY-11
IlgazKY-42
DenizliKY-40
GevaşKY-83
YıldıztepeKY-4-2
Kop DağıKY-13
UludağKY-8-6
DavrazHKY-3-1
ElmadağKY-34

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kaynak: AA
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