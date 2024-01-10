Palandöken\'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 132 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 132, Hakkari'de 124, Kartalkaya'da 122, Sarıkamış'ta 117, Ergan'da 105, Kartepe 56, Uludağ'da 35, Erciyes'te 25, Çambaşı'nda 22, Yıldıztepe ve Yalnızçam'da 18, Hesarek'te 17, Denizli'de 15, Ilgaz'da 14, Mersivan'da 12, Elmadağ, Gevaş ve Yıldız Dağı'nda onar, Kop Dağı'nda 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 10.01.2023 En düşük En yüksek Palandöken KY -4 -2 Ergan KY -4 -2 Hakkari KY -12 -3 Kartalkaya KY -4 0 Sarıkamış KY -2 0 Erciyes KY -3 1 Yıldız Dağı KY 1 2 Mersivan KY -1 1 Ilgaz KY -4 2 Denizli KY -4 0 Gevaş KY -8 3 Yıldıztepe KY -4 -2 Kop Dağı KY -1 3 Uludağ KY -8 -6 Davraz HKY -3 -1 Elmadağ KY -3 4 (KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kaynak: AA