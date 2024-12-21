Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu, Sultan Sekisi bölgesinde antrenman yaparken çığ düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kar kütlesi altında kalan 4 sporcudan 1'i hayatını kaybetti, 3'ü yaralı olarak kurtarıldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "16 yaşındaki sporcumuz Emre Yazgan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Son Dakika › Güncel › Palandöken'de Judo Takımına Çığ Düştü: 1 Sporcu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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