Palandöken Kayak Merkezi'nde Babalar Günü Yarışı - Son Dakika
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Palandöken Kayak Merkezi'nde Babalar Günü Yarışı

Palandöken Kayak Merkezi\'nde Babalar Günü Yarışı

Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'babalar' yarışında dereceye girenlere para ödülü verildi. Annelerin de eşlik ettiği yarışmada, kış turizminin gözde kayak merkezindeki pistte kayakseverler keyifli bir gün geçirdi. Türk Kayak Vakfı Başkanı, etkinliği bir festival havasında yaşadıklarını belirtti ve katılımın beklentilerin üzerinde olduğunu söyledi.

02.06.2024 12:53
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PALANDÖKEN Kayak Merkezi'nde 2 Haziran'da erken 'Babalar Günü' kutlaması çerçevesinde 'babalar' yarışı yapıldı. Annelerin de eşlik ettiği yarışmada dereceye girenlere para ödülü verildi.

Havaların giderek ısınması ile kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'e ilgi daha arttı. Çeşitli mesleklerden 35'i kadın toplam 90 kişilik grup, kış turizminin gözde kayak merkezi Palandöken'in kuzey pistinde Türk Kayak Vakfı ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ejder 3200 A.Ş. tarafından merhum Fevzi Tosun ile Mustafa Tekin anısına düzenlenen 'babalar' yarışı ile farklı bir gün yaşadı. Haziran ayının ilk pazar günü yer yer 1,5 metre karın bulunduğu Palandöken'in Ejder doruğuna teleski ile çıkan kayakseverler, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki pistte yarışarak kaymanın keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 5 derece olduğu güneşli bir havada kurulan kapıları slalom yaparak tek tek geçen sporcular, dereceye girmek için ter döktü. Bazı yarışmacıların Erzurum Bar Ekibi kıyafeti giymesi dikkat çekti. Dereceye girenlere para ödülleri verildi.

Türk Kayak Vakfı Başkanı ve eski olimpiyat sporcusu Atakan Alaftargil, bu etkinliği bir festival havasında yaşadıklarını söyledi. Başkan Alaftargil, "Babalar yarışını uzun yıllardır her haziran ayında kar durumuna göre yapıyoruz. Ama bazen de mayıs ayında yapıyoruz. Şu anda 90'a yakın katılımcı var. Bu yıl kayak sporunda büyüğümüz olan rahmetli Fevzi Tosun'un adını alp disiplini, bir çığ faciasında yaşamını yitiren Mustafa Tekin kardeşimizin anısına da dağ kayağı yarışmaları düzenledik. Katılım çok yüksek, Palandöken'de Ejder pistinde çok güzel bir havada rengarenk bir yarış düzenledik. Katılım beklentimizin çok üzerinde oldu. Pistte yaklaşık 1,5 metre kar var. Batı'da denize girilirken Erzurum'da hala kayak yapılması Palandöken'in muhteşemliğini ortaya koyuyor. Yarışmada birincilere 3, ikincileri 2 ve üçüncülere bin lira sembolik bir para ödülü verdik" diye konuştu.

Babalar yarışına snowboard ile katılan Figen Özkurt ise "Bugün bu güzel güneşli havada Palandöken zirvesinden aşağıya sevgili Mustafa Tekin ve Fevzi Tosun anısına kayacağız. Batı'da denize girilirken 2 Haziran'da biz Palandöken'de karla buluşuyoruz. Babalar günü etkinliği kıymetli bir etkinlik. Her yıl devam eden, tekrarlanan bir etkinlik. Umarım aynı hassasiyetle yıllar boyu devam eder" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Palandöken Kayak Merkezi'nde Babalar Günü Yarışı - Son Dakika

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