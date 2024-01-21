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Palandöken Kayak Merkezi Sömestir Tatiliyle Dolup Taştı - Son Dakika
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Palandöken Kayak Merkezi Sömestir Tatiliyle Dolup Taştı

AVRUPA'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi, sömestir tatili ile daha da hareketlendi. Türkiye'nin dört bir yanında gelen tatilciler ile Palandöken'deki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de, en uzunu 12,5 kilometre olmak üzere 40'a yakın pist bulunuyor. Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken'de, Uluslararası Kayak Federasyonu (FİS) tarafından tescillenmiş özel yarış pistlerinin yanı sıra özel ve adrenalin içerikli pistler de yer alıyor. Buz tırmanışının da gerçekleştirildiği Palandöken'de, aydınlatılan pistler sayesinde gece saatlerinde kayak ve snowboard da yapılabiliyor. Erzurum Havalimanı'na 15, kent merkezine 5 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ndeki oteller, sömestir tatilinde doldu. Türkiye'nin dört bir yanında gelen tatilciler ile Palandöken'deki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Aybüke Şahin, vize dönemi sonrası stres atmak için Palandöken'e çıktığını belirterek, 'Kayseriliyim ama Erzurum'da okuyorum. Vizeler bitti, çok mutluyum. Büyük bir stres içerisindeydik. Tatilde stresimizi Palandöken'de atıp, gideceğiz' diye konuştu. Tatile Malatya'dan ailesi ile gelen ilkokul öğrencisi Maya Bor ise 'Okullar tatil olunca biz de ailece Palandöken'e geldik. Burayı çok sevdim. Tatil boyunca kayak yapacağım' dedi.

Palandöken Kayak Merkezi Sömestir Tatiliyle Dolup Taştı
21.01.2024 - 11:53,
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AVRUPA'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi, sömestir tatili ile daha da hareketlendi. Türkiye'nin dört bir yanında gelen tatilciler ile Palandöken'deki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de, en uzunu 12,5 kilometre olmak üzere 40'a yakın pist bulunuyor. Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken'de, Uluslararası Kayak Federasyonu (FİS) tarafından tescillenmiş özel yarış pistlerinin yanı sıra özel ve adrenalin içerikli pistler de yer alıyor. Buz tırmanışının da gerçekleştirildiği Palandöken'de, aydınlatılan pistler sayesinde gece saatlerinde kayak ve snowboard da yapılabiliyor. Erzurum Havalimanı'na 15, kent merkezine 5 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ndeki oteller, sömestir tatilinde doldu. Türkiye'nin dört bir yanında gelen tatilciler ile Palandöken'deki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Aybüke Şahin, vize dönemi sonrası stres atmak için Palandöken'e çıktığını belirterek, "Kayseriliyim ama Erzurum'da okuyorum. Vizeler bitti, çok mutluyum. Büyük bir stres içerisindeydik. Tatilde stresimizi Palandöken'de atıp, gideceğiz" diye konuştu. Tatile Malatya'dan ailesi ile gelen ilkokul öğrencisi Maya Bor ise "Okullar tatil olunca biz de ailece Palandöken'e geldik. Burayı çok sevdim. Tatil boyunca kayak yapacağım" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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