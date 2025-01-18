Palandöken Kayak Merkezi, Sömestr Tatilinde Öğrencilerle Dolu - Son Dakika
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Palandöken Kayak Merkezi, Sömestr Tatilinde Öğrencilerle Dolu

Palandöken Kayak Merkezi, Sömestr Tatilinde Öğrencilerle Dolu

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, sömestir tatili ile binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Otellerde doluluk oranları yüzde 90'a ulaşırken, kayak yapma imkanı sunan pistlerde kar kalınlığı 130 santim.

18.01.2025 13:16  Güncelleme: 13:18
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KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, sömestir tatili dolayısıyla öğrencilerle doldu.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yüksekliği ile dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında gösterilen Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, sömestir tatili dolayısıyla öğrencilerle doldu. Kayak pistini dolduran binlerce öğrenci, tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor. Merkezdeki otellerde sömestir tatili nedeniyle doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Kar kalınlığının Palandöken'de 130, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 120 santim olması nedeniyle öğrenciler, aileleriyle birlikte tatilin keyfini çıkarıyor. Yarı dönemin stresini Palandöken'in doruklarına bırakan öğrenciler ve aileleri, otellerin ışıklandırılmış pistlerinde gece yarısına kadar kayak yapma imkanı bulabiliyor. Tatil için okul arkadaşlarıyla birlikte Trabzon'dan Erzurum'a geldiklerini söyleyen Yağmur Güven (16), "Fen Lisesi öğrencileriyiz. Öğretmen ve arkadaşlarımla kayak tatiline geldik. Kayak için daha önceden buraya gelmiştim ama burada hocalarımızla birlikte güzel bir eğitim aldık. Gün boyu kayak yaparak stres atıyoruz" dedi.

Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ömer Akca, sezonu dolu dolu geçirdiklerini söyleyerek, "Yarıyıl tatiline girilmesiyle beraber, Palandöken cıvıl cıvıl. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'dan gelen misafirlerimiz şu anda tesislerimizi yüzde 90 oranında doldurdu. Yoğun geçen eğitim-öğretim sezonunun ortasında verilen tatilde buraya gelen öğrenciler stres atıyor. Pistlerimizde kar kalınlığı 130 santim ve Erzurum'da hava çok güzel. Gelenler misafirlerimiz de biz de fazlasıyla mutluyuz" diye konuştu.

Öte yandan, kayak kulüplerinin Palandöken'de başlattığı temel kayak eğitim projesine yarıyıl tatilinde hız verildi. Bu eğitimlerden yüzlerce öğrenci yararlanarak tatilde kayak yapmasını öğrenecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Palandöken Kayak Merkezi, Sömestr Tatilinde Öğrencilerle Dolu - Son Dakika

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