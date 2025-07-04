Palestine Action'a Destek Eylemi Londra'da - Son Dakika
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Palestine Action'a Destek Eylemi Londra'da

04.07.2025 15:30
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Mahkeme önünde Palestine Action grubuna destek veren binlerce kişi, terör örgütü ilan edilmesine tepki gösterdi.

İngiltere'de İsrail'le iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınan "Palestine Action" grubunun hükümet tarafından terör örgütü ilan edilmesi girişimlerine karşı açılan davanın duruşması sırasında mahkeme binası önünde gruba destek eylemi düzenlendi.

Başkent Londra'da Yüksek Mahkeme'de Palestine Action grubunun yasaklanmasına yönelik hükümet kararına karşı açılan davanın duruşması sürerken binlerce Filistin destekçisi gruba destek eylemi organize etti.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Hepimiz Palestine Action'ı destekliyoruz", "Protesto hakkı terör eylemi değildir", "Soykırımı fonlamayı sonlandırın", "Soykırımı yasaklayın, protestoyu değil" yazılı pankartlar taşıdı.

"Bizi bastırabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar"

Eyleme katılanlar arasında yer alan İngiliz avukat Franck Magennis, mahkeme önünde yaptığı konuşmada, İngiliz hükümetine seslenerek, grubun terör örgütü ilan edilmesi girişimine tepki gösterdi.

Avukat Magennis, şu ifadeleri kullandı:

"Bizi bastırabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Biz çok kalabalığız, çok güçlüyüz ve kararlılığımız çok sağlam. Eğer İngiliz hükümeti, Filistin'deki eylemlerdeki arkadaşlarımı ve yoldaşlarımı yasaklayacaksa, yasakladıkları her Filistin eylemi için benzer doğrudan eylem gruplarına katılmanızı tavsiye ederim."

"Terörizm küresel elitlerin utanç verici sessizliğidir"

Gazze'de görev yapan İngiliz doktor James Smith de terörizmi "küresel elitlerin utanç verici sessizliği" olarak niteleyerek, "Elbit Systems ve diğer silah şirketleri tarafından üretilen silahlarla yaralanan hastaları tedavi eden bir sağlık çalışanı olarak Palestine Action'ın Filistin halkını korumak için kararlı şekilde hareket ettiği benim için oldukça açık." diye konuştu.

Smith, grubun eylemlerinin ülke çapında geniş yankı uyandırdığına işaret ederek, "Palestine Action, bu ülkede gelişmeye devam eden askeri-sanayi kompleksini bozma konusunda o kadar etkili oldu ki şimdi bir tehdit olarak nitelendiriliyorlar." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki soykırımını önlemek için herkesin ortak sorumluluk taşıdığının altını çizen Smith, "Palestine Action, bu sorumluluğu üstlenen uzun soluklu eylemci geleneğinin devamıdır." şeklinde konuştu.

Filistin destekçileri ile İsrail yanlıları arasında arbede yaşandı

Gruba destek eylemi sırasında mahkeme binası önüne gelerek ellerinde pankart taşıyan bir grup İsrail yanlısı ile Filistin destekçileri arasında arbede yaşandı.

Kalabalığın arasına girerek ortamı provoke etmeye çalışan İsrail yanlıları, İngiliz polisi tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Çok sayıda polis memuru, gruba destek eylemi sırasında geniş güvenlik önlemi aldı.

Grup, İsrail'le iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınıyor

Palestine Action, 2020'de kurulsa da 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze saldırılarının ardından İngiltere'de gerçekleştirdiği eylemlerle adını duyurmaya başlayan eylem grubu oldu.

Özellikle İsrail ile iş yapan şirketlerin fabrika ve binalarında çalışmaları ve üretimi durduran eylemler gerçekleştiren grup, İsrail savunma şirketi Elbit Systems'in Bristol'daki fabrikasındaki eylemiyle buradaki dron üretimini aksattı.

Thales adlı savunma sanayisi firmasının denizaltı parçaları ürettiği Glasgow'daki fabrikada yapılan eylemde ise İngiliz hükümetinin açıklamasına göre 1 milyon sterlinlik zarar oluştu.

Palestine Action'ın terör örgütü ilan edilmesi yolunda ilk adım ise 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde yapılan eylemden sonra atıldı.

Grup üyeleri, o sabah hava üssüne skuterlerle girerek iki İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürttü. Eylem yerine Filistin bayrağı bırakan aktivistler, iki uçağın Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem üzerine Palestine Action'ı, Avrupa'da faaliyetlerde bulunan iki aşırı sağcı, ırkçı örgütle birlikte terör örgütü ilan etmeyi hedefleyen tasarıyı parlamentoya sundu.

Tasarı, 2 Temmuz'da parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda ve dün ise parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası'nda onaylandı.

İngiliz hükümetinin, "Palestine Action" grubunu yasaklı örgüt ilan edip etmeyeceğine dair kararını gün içinde açıklaması öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Palestine Action'a Destek Eylemi Londra'da - Son Dakika

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