Palestine Action Eylemci Gözaltıları

İngiltere'de bu sabah 00.01 itibarıyla yasaklı örgüt ilan edilen Palestine Action grubuna destek vermek için Parlamento Meydanı'nda bir araya gelen 20'nin üzerinde eylemci polis tarafından gözaltına alındı.

İngiltere'de İsrail'le iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınan Palestine Action'ın 5 Temmuz itibarıyla yasaklı örgütler arasına alınmasına tepki gösteren yaklaşık 25 kişilik bir grup İngiltere Parlamentosu karşısındaki Parlamento Meydanı'nda eylem düzenledi.

"Soykırıma karşıyım Palestine Action'ı destekliyorum" pankartları taşıyan eylemcilere polis müdahale etti.

Bugün kentte yapılacak farklı açık hava etkinlikleri nedeniyle Londra merkezinde geniş güvenlik önlemleri aldıklarını açıklayan Londra Metropolitan Polisi, Palestine Action'ın yasaklı örgütlerden olduğunu belirterek, eyleme katılanları gözaltına aldı.

Londra Metropolitan Polisi, 2000 tarihli Terörizm Yasası uyarınca 20'nin üzerinde eylemciyi gözaltına aldıklarını duyurdu.

Öte yandan kentte yapılan başka bir yürüyüşte de yine İsrail'le iş yapan şirketlere ve İngiliz hükümetine yönelik eylemleriyle tanınan Youth Demand grubu protesto düzenledi.

Yürüyüşte İsrail ordusu için askeri iletişim teknolojileri üreten bir şirketin sponsorluk yaptığı grubu taşıyan kamyona kırmızı boya atan eylemciler kendilerini kamyona yapıştırarak yürüyüşü durdurdu.

Filistin bayrakları taşıyan eylemcilerden bir kısmı gözaltına alındı.

Palestine Action, İngiliz askeri uçaklarına yönelik eylem sonrası terör örgütü ilan edilmişti

Palestine Action, 2020'de kurulsa da 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze saldırılarının ardından İngiltere'de gerçekleştirdiği eylemlerle adını duyurmaya başlayan bir eylem grubu olmuştu.

Özellikle İsrail ile iş yapan şirketlerin fabrika ve binalarında çalışmaları ve üretimi durduran eylemler gerçekleştiren grup, geçen sene İsrail savunma şirketi Elbit Systems'ın Bristol'daki fabrikasındaki eylemiyle buradaki dron üretimini aksatmıştı.

Thales adlı savunma sanayisi firmasının denizaltı parçaları ürettiği Glasgow'daki fabrikada yapılan eylemde ise İngiliz hükümetinin açıklamasına göre 1 milyon sterlinlik zarar oluşmuştu.

Palestine Action'ın terör örgütü ilan edilmesi yolunda ilk adım ise 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde yapılan eylemden sonra atılmıştı.

Grup üyeleri, o sabah hava üssüne girerek iki İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Eylem yerine Filistin bayrağı bırakan aktivistler, iki uçağın Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığını belirtmişti.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem üzerine Palestine Action'ı, Avrupa'da faaliyetlerde bulunan iki aşırı sağcı, ırkçı örgütle birlikte terör örgütü ilan etmeyi hedefleyen tasarıyı parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında 2 Temmuz'da, üst kanat Lordlar Kamarasında ise 3 Temmuz'da onaylanmıştı.

Palestine Action, yürütmenin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş, ancak mahkeme 4 Temmuz'da başvuruyu reddetmişti.

Grup, 5 Temmuz 00.01'den itibaren yasaklı örgütler arasına alınmıştı.