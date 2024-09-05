Kahramanmaraş'taki Deprem Davasında Tutukluluk ve Adli Kontrol Kararları - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki Deprem Davasında Tutukluluk ve Adli Kontrol Kararları

Kahramanmaraş\'taki Deprem Davasında Tutukluluk ve Adli Kontrol Kararları

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Palmiye Sitesi davasında sanık Ali Babaoğlu'nun tutukluluk halinin devamı, Hacı Mehmet Ersoy ve Ömer Tarakçıoğlu hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Depremde yıkılan sitelerde 151 kişi hayatını kaybetti. Duruşmada sanıklar birbirini suçladı, ölenlerin aileleri tepki gösterdi. Savcılık, Ali Babaoğlu'nun tutukluluk halinin devamını talep etti ve duruşma 26 Aralık’a ertelendi.

05.09.2024 18:00
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HABER: MEHMET OFLAZ

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen depremde yıkılan Palmiye Sitesi davasında; sanık Ali Babaoğlu'nun tutukluluk halinin devamına, sanık Hacı Mehmet Ersoy ve Ömer Tarakçıoğlu hakkındaki "adli kontrol" kararının devam etmesine karar verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin üç bloku da depremde yıkıldı. Bu sitelerde toplam 151 kişi yaşamını yitirdi ve 16 kişi yaralandı.

Palmiye Sitesi ile ilgili davanın ilk duruşması, depremlerin üzerinden 19 ay geçtikten sonra bugün Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada sanıklar savunma yaptı. Sanıklar savunmalarında birbirini suçladı. Depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri de söz aldı ve tanıklar dinlendi. Müşteki avukatları, tanık Tahsin Kaya'nın tanıklık yapmaya uygun olmadığını öne sürdü. Mahkeme, oy birliğiyle tanığın tanıklığına devam etmesine karar verdi.

Duruşmaya verilen aranın ardından saat 15.00'te tekrar duruşma başladı. Müşterilere son sözleri soruldu ve şikayetçi olduklarını söyledi. Ardından müşteki avukatları söz aldı.

Deprem davasında "Dilruba" hatırlatması

Müşteki İrem Türkmener Karslı'nın avukatı Gülsüm Özüdoğru, "Ali Babaoğlu, A'dan Z'ye hiçbir işlemi doğru yapmamıştır. Babaoğlu, hem müteahhit hem fenni mesul hem de statik proje müellifidir. Babaoğlu, 151 kişiyi bile isteye öldürmüştür. Aynı zamanda Babaoğlu, para saikiyle hareket etmiştir. 99 depreminde, İzmir depreminde ve diğer depremlerde bir emsal karar verilmemiştir. Buradan bir emsal karar bekliyoruz. Ali Babaoğlu'nun olası kasttan yargılanması gerekir. Öte yandan Ali Babaoğlu duyarlı gazeteciler ve vatandaşlar sayesinde yakalanmıştır. İzmir'de bir sokak röportajında Dilruba eleştiride bulunduğu için tutuklanırken 151 kişinin ölümüne neden olan Hacı Mehmet Ersoy ve Ömer Tarakçıoğlu tutuklanmamıştır. Tutuklu sanığın tutukluluk süresinin devam edilmesine, diğer sanıkların da tutuklanmasını talep ediyorum" dedi. Özüdoğru sanık Ali Babaoğlu'nun şort, tişörtle duruşmaya katılmasına tepki gösterdi.

Ailelerden Babaoğlu'na tepki

Sanıklardan son sözleri soruldu. Sanık müteahhit Ali Babaoğlu, kıyafet eleştirilerine "Davulun sesi uzaktan hoş gelir. 14 gündür bu kıyafetlerle giyiyorum" diye yanıt verdi. Depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri, Babaoğlu'nun açıklamasına, "Biz sevdiklerimizi yıkamadan gömdük" diyerek tepki gösterdi.

Sanık müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu da üzerlerine atılı suçlamayı reddetti. Sanık avukatları da müvekkillerinin suçlu olmadığını ileri sürdü.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanık Ali Babaoğlu'nun tutukluluk halinin, sanık Hacı Mehmet Ersoy ve Ömer Tarakçıoğlu hakkındaki "adli kontrol" kararının devamını talep etti.

Mahkeme, sanık Ali Babaoğlu'nun tutukluluk halinin devamına, sanık Hacı Mehmet Ersoy ve Ömer Tarakçıoğlu hakkındaki "adli kontrol" kararın devamına ayrıca Ersoy ve Tarakçıoğlu'nun haftada 1 gün imza atmasına karar verdi.

Duruşmada, yeni bir bilirkişi raporu hazırlanması kararı da verildi. Duruşma 26 Aralık tarihine ertelendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki Deprem Davasında Tutukluluk ve Adli Kontrol Kararları - Son Dakika

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