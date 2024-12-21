Palmiye Sitesi\'nin İkinci Bilirkişi Raporu Hazırlandı: "Yapı Müteahhidi, Statik Proje Müellifi, Fenni Mesul ile Belediye Sorumluları Asli Kusurludur"

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Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 151 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'nin ikinci bilirkişi raporu hazırlandı. Pamukkale Üniversitesi'ndeki akademisyenler tarafından hazırlanan raporda, yapı müteahhidi, statik proje müellifi, fenni mesul ile belediyenin ilgili birim sorumlularının "asli kusurlu" olduğu tespit edildi. Palmiye Sitesi'nde annesi, babası ve kardeşini kaybeden İrem Türkmener Karslı, ANKA'ya yaptığı değerlendirmede, "Tek bir insanı öldürmekle 151 insanı bilerek tasarlayarak öldürmek aynı cezaya tabii olmamalı. Hem müteahhit, hem şantiye şefi, hem fenni mesul, hem statik proje müellifi olan sanığın 151 kez ağırlaştırılmış müebbetten hapis cezası almasını istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin üç bloku da 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Enkaz yığınına dönen sitelerde toplam 151 kişi yaşamını yitirdi ve 16 kişi yaralandı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Eylül'de görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasına karar vererek duruşmayı 26 Aralık'a ertelemişti.

Duruşmaya günler kala Pamukkale Üniversitesi'ndeki 8 akademisyen tarafından hazırlanan ikinci bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporunda sorumlular ve kusur sebepleri şöyle sıralandı:

"Yapı Müteahhidi: 27 Haziran 2000 tarihli yapı ruhsatı edinme sürecinde zemin etüt raporu hazırlanmış olmasına karşın Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1998), TS500 (2000) Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları Madde 2.2 ve Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar (1993) genelgesi esasları yönünden eksik ve hatalı olan rapor esas alınarak hazırlanmış olan yapının statik projesini temin ederek yapı ruhsatı edinmiş olması; Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1998) hükümleri dikkate alınmadan hazırlanmış olan statik projeyi temin etmiş olması, yapıyı 27.06.2000 tarihli yapı ruhsatı eki mimari projeye aykırı inşa etmiş olması, yapının inşa sürecinde kullanmış olduğu malzemenin BS20 (C20) ve S420 (BÇ-III) için standartta tanımlı kriterleri sağlamamakta olmasından ötürü asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir.

Statik Proje Müellifi: 27 Haziran 2000 tarihli ruhsata yönelik olarak Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1998), TS500 (2000) Betonarme Yapıları Hesap ve Yapım Kuralları Madde 2.2 ve Zemin ve Temel Etudü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar (1993) genelgesi esasları yönünden eksik ve hatalı hazırlanmış olan zemin etüt raporu ile yapının statik projesini hazırlamış olması ve hazırlamış olduğu statik projede Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1998) hükümlerini dikkate almamış olması, hazırlamış olduğu statik/betonarme projenin ruhsata esas olan mimari projeyle uyumlu olmamasından ötürü asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir.

Fenni Mesul: 27 Haziran 2000 tarihli yapı ruhsatı eki mimari projeye aykırı olarak yapının ağırlığını, taşıyıcı sistemini değiştirmiş olan tadilat ile yapının inşa edilmiş olması; ruhsat esas olan statik/betonarme projenin ruhsata esas olan mimari proje ile uyumlu olmaması; yapının inşa sürecinde kullanılmış olan BS20 (C20) sınıfı beton ve S420 (BÇ- III) sınıfı çelik donatı için standartta tanımlı kriterleri sağlamamakta olması, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1998) hükümlerinin dikkate alınmamış olduğu statik/betonarme projeyi uygulamış olmasından ötürü asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir.

Belediye Proje Kontrol Birimi Sorumluları: Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1998) hükümleri dikkate alınmadan hazırlanmış olan statik projeye (27 Haziran 2000 tarihli ruhsat) kontrol onayı vermiş olmaları, hazırlanmış olan statik projenin 27.06.2000 tarihli yapı ruhsatı ve eki mimari projeye aykırı olmasına karşın yapı ruhsatının düzenlenmiş olmasından ötürü asli kusurlu oldukları tespit edilmiştir.

Belediye Yapı Kontrol Birimi Sorumluları: Yapının 27 Haziran 2000 tarihli yapı ruhsatı ve eki mimari projeye aykırı inşa edilmiş olmasına karşın herhangi bir işlem tesis etmemiş olmalarından ötürü asli kusurlu oldukları tespit edilmiştir."

"Tek bir insanı öldürmekle 151 insanı bilerek tasarlayarak öldürmek aynı cezaya tabii olmamalı"

Palmiye Sitesi'nde ailesini kaybeden İrem Türkmener Karslı, süreci ANKA Haber Ajansı'nda şöyle değerlendirdi:

"Gelen ikinci bilirkişi raporunda bir kez daha hatalar ve eksiklerle dolu projeler gözler önüne serildi. Tek bir insanı öldürmekle 151 insanı bilerek tasarlayarak öldürmek aynı cezaya tabii olmamalı. Hem müteahhit hem şantiye şefi hem fenni mesul hem statik proje müellifi olan sanığın 151 kez ağırlaştırılmış müebbetten hapis cezası almasını istiyoruz. Tekrar asli kusurlu bulunan kamu personeli için bir an önce soruşturma izni verilmesini istiyoruz. Adaletin geç kaldığı her gün acımız katlanarak büyüyor. Özlemimiz her geçen gün artıyor. Adaletin bir an önce tecelli etmesini bekliyoruz."