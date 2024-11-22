Paludan'a Irkçılık Cezası

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Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, 2019'da Somalili Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle ırkçılık yapmaktan 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Danimarkalı yayın kuruluşu DR TV'ye göre, Kopenhag'da mahkeme, Paludan'ın 2019'daki bir mitingde "Somali'nin ortalama IQ'su 68 iken, bir orangutanın IQ'su neredeyse 69'dur." ifadesini kullanmasının "ırkçılık" olduğuna karar verdi.

Mahkeme, Paludan'a ırkçı söylemleri nedeniyle 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Duruşma boyunca suçsuz olduğunu savunan Paludan, pişmanlık duymadığını ve mahkumiyet kararını Yüksek Mahkemede temyize götürmeyeceğini belirtti.

Paskalya olayları

Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping ve Stockholm kentlerinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılarak tahrip edilmişti.

Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç'te Malmö Bölge Mahkemesi, Kur'an-ı Kerim yaktığı esnada Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle 5 Kasım'da nefret suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Danimarka'da kutsal kitapları yakma provokasyonları yasaklandı

Öte yandan Danimarka Parlamentosu, 7 Aralık 2023'te kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasaklayan tasarıyı kabul etmişti.

Yasayı ihlal edenlere para cezası ya da iki yıla kadar hapis cezası verilebileceği açıklanmıştı.