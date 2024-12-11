Pamplona'da İsrail Protestosu - Son Dakika
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Pamplona'da İsrail Protestosu

Pamplona'daki konserde İsrailli besteci Ben-Haim'in eseri çalınırken dinleyiciler protesto etti.

11.12.2024 12:47
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İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona kentinde senfoni orkestrasının konserinde, İsrailli klasik müzik bestecisi Paul Ben-Haim'in eserinin seslendirildiği sırada bir grup dinleyici, İsrail'i protesto etmek için salonu terk etti.

Pamplona'daki Baluarte Oditoryumu'nda, 5 Aralık'ta, Euskadi Senfoni Orkestrası'nın verdiği konsere İsrail'e yönelik protesto damgasını vurdu.

Konserde, 1897-1984 yıllarında yaşayan İsrailli besteci Ben-Haim'in bir bestesinin çalınması üzerine salondaki kalabalık bir grup, Filistin'de yaptığı soykırımdan dolayı İsrail'i protesto etmek için salondan çıktı.

Protestonun yankı uyandırması üzerine yazılı açıklama yapan Euskadi Senfoni Orkestrası, "Ortaya çıkan durumdan derin üzüntü duyuyor ve Euskadi Senfoni Orkestrası'nın herhangi bir soykırımı veya savaş sebebini savunmadığını şiddetle ifade ediyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu "Berceuse Sfaradite" adlı bestenin Ben-Haim'in 1945'teki yazdığı 4 dakikalık bir eser olduğu ve "İsrail'i destekleyen bir çalışma" olmadığını vurgulayan Euskadi Senfoni Orkestrası açıklamasında, "Bazı yorumların tartışmalara yol açabileceğini biliyoruz ancak her zaman sanatsal bir bakış açısıyla hareket ediyor, asla politik bir bakış açısıyla hareket etmiyoruz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pamplona'da İsrail Protestosu - Son Dakika

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