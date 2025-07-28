Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü, 75 gündür tedavi gördüğü hastanede öldü.
Alınan bilgiye göre, Mert Annaç (21) idaresindeki plakasız motosiklet 15 Mayıs'ta, Kayıhan Mahallesi'nde park halindeki kamyonete çarptı.
Kazada yaralanan Annaç, tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam savaşını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Pamukkale'de Motosiklet Kazası Sonucu Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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