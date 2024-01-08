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Pamukkale'de Paraşüt Tutkunları Adrenalin Dolu Anlar Yaşadı - Son Dakika
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Pamukkale'de Paraşüt Tutkunları Adrenalin Dolu Anlar Yaşadı

Pamukkale'nin beyaz travertenleri ile ünlü turistik noktası, paraşüt tutkunlarının yeni adresi haline geldi. Paraşütçüler, sıcak hava balonlarına binerek 1500 metre yükseklikten atlayarak adrenalin dolu anlar yaşadı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, artık adrenalin tutkunu paraşütçülerin ilgi odağı haline geldi. Paraşütçüler, balonların sepetlerine binerek yükseldikten sonra sırayla atlayışlarını gerçekleştirdi. Bu aktivitenin Pamukkale'de yapılması, adrenalin severlerin ilgisini çekecektir.

08.01.2024 - 16:25,
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DENİZLİ'nin beyaz travertenleri ile ünlü turistik noktası Pamukkale, bu kez uçaktan atlama imkanı bulamayan paraşüt tutkunlarının adresi oldu. Pamukkale'de buluşan 10 paraşütçü, sıcak hava balonlarına binip, 1500 metre yükseklikten atlayarak, adrenalin dolu anlar yaşadı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, şimdi de adrenalin tutkunu paraşütçülerin ilgi odağı olmaya başladı. Havada uçaktan atlama imkanı olmayan paraşütçüler, çareyi Pamukkale'deki sıcak hava balonlarında buldu. Paraşüt Pilotu Mehmet Yıldız'ın yaptığı organizasyonla çeşitli ilerden 10 paraşüt pilotu, Pamukkale'ye geldi. Paraşütçüler hazırlıklarını yaptıktan sonra balonların sepetlerine bindi. Sıcak hava balonu 1500 metreye kadar yükseldikten sonra paraşütçüler, sırayla atladı. Bir süre havada süzülen pilotlar, paraşütlerini açarak başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Paraşütçülerin atlayış heyecanı, kameralara da yansıdı.

'HER YERDE YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Paraşüt pilotu Mehmet Yıldız, Pamukkale'nin her mevsim bu tür sporlara uygun olduğunu belirtip, "Uzun zamandır balondan paraşütle atlamak için çalıştık ve sonunda atlayışlarımızı yaptık. Pamukkale'de yamaç paraşütü ve sıcak hava balon turları yapılıyor. Ancak bundan sonra balondan paraşütle atlamayı da ekleyeceğiz. Bizim gibi adrenalin sever paraşütçülerin uçaktan atlama imkanı yok ancak çareyi balondan atlayarak bulduk. Bundan sonra Pamukkale, balondan paraşütle atlamak isteyenlerin tercih edeceği bir yer olacak. Paraşüt ekstrem sporlara giriyor, her yerde yapılması mümkün değil, yükseklik olması gerekiyor. Burada da balonla bu yüksekliği kazanıyoruz" dedi.

'ÇOK BÜYÜK HEYECAN YAŞADIM'

Faruk Altındağ ile tandem atlayışı yapan pilot Hasan Dökmetepelioğlu, "Paraşütle atlamak büyük ve heyecanlı bir spor. Önce balonla yükseliyorsunuz, sonra yeterli yüksekliğe ulaşınca kendinizi boşluğa bırakıp, paraşütünü açıyorsunuz. Türkiye'de böyle bir aktivitenin olması, özellikle Pamukkale'de yapılması çok önemli. Adrenalin severler bunu gördükçe buraya gelip, yapmak isteyecektir" diye konuştu. Faruk Altındağ ise, "Harika bir duyguydu, anlatılmaz yaşanır diyebiliriz. Pamukkale, efsane bir yer. Çok büyük heyecan yaşadım" dedi.(DHA)

Pamukkale\'de Paraşüt Tutkunları Adrenalin Dolu Anlar Yaşadı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Pamukkale'de Paraşüt Tutkunları Adrenalin Dolu Anlar Yaşadı - Son Dakika
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