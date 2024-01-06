Pamukkale\'de Yeni Yılın İlk Hafta Sonunda Ziyaretçi Yoğunluğu

Dünyaca ünlü travertenleri, termal suları ve tarihi zenginliğiyle yaz-kış ilgi gören Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'de, yeni yılın ilk hafta sonunda da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

???????Pamukkale'ye gelenler, termal suyun oluşturduğu eşsiz güzellikteki travertenleri ve antik kenti geziyor.

Travertenlerde yürüyüş yapan, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çeken turistler, yaz kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuzun tadını çıkarıyor.

Bursa'dan gelen Burcu Demir, gazetecilere, Pamukkale'yi çok beğendiğini belirterek, "Burası çok eşsiz bir yermiş. Bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Arkadaşlarımla burayı çok beğendik, bir sürü fotoğraf çekildik. Travertenlerin üzerinde yürüyüş yapmak da çok keyifliydi." dedi.

Ziyaretçilerden Mehmet Ali Akpınar ise "Muhteşem bir yer. Ailemle İstanbul'dan geldiğimize değdi. Burada 2 gün kalacağız. Bir günü sadece Pamukkale travertenlerine ve Hierapolis Antik Kenti'ne ayırdık. Tarihi ve doğal güzelliklerin hepsini gezip görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.