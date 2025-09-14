Pamukova\'da Çilek Festivali Coşkusu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çeşitli etkinliklerle Çilek Festivali düzenlendi.

Çilekli Mahallesi'nde üçüncüsü gerçekleştirilen festival kapsamında kurulan stantlarda, yöresel ürünler satıldı, kurulan park alanında çocuklar eğlendi. Vatandaşlar yörede yetişen çilek ve meyve stantlarına ilgi gösterdi.

Festivalin ilk gününde çocuk oyun etkinlikleri yapıldı, sanatçı Veysel Mutlu konser verdi, Grup Uzun Lafın Kısası sahne performansı sergiledi.

İkinci gün düzenlenen yarışmada, jüri üyeleri en iyi çilek ve çilek reçelini belirledi.

Köylülerin katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödüllerini, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever verdi.

Ali İnci ve Yunus Tever, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Fatih Akın da üçüncüsünü düzenledikleri festivalin geçen yıllara göre daha çok ilgi gördüğünü söyledi.

Festivalde sadece organizasyonu yaptıklarını, asıl emeği çiftçilerin verdiğini dile getiren Akın, "Gerçekten alın terleriyle 12 ay boyunca mücadele ediyorlar. Yetiştirdikleri ürünler gerçekten lezzetli oluyor. Burada da sürekli pazar kuruluyor. Burada alışveriş yapan vatandaşlarımızın daha sık gelmelerini sağlamak için festival düzenliyoruz. Burada amacımız, yörenin tanıtımını yapmak, bunu yaparken de buradaki çiftçimiz, esnafımız bize destek oluyor. Bu festivalde Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Kaymakamımıza destek olduğu için teşekkür ederim. Önemli olan birliktelik, beraberlik, buradaki lezzeti hep beraber tatmamız. Gerçekten güzel bir ambiyans oldu." diye konuştu.

"En güzel çilek" yarışmasında birinci olan çilek üreticisi İsmail Yıldız, çileklerine özenle baktığını, geçen yıl da ikinci olduğunu belirterek, "Allah nasip etti bu sene de birinci oldum. Evladımız gibi bakıyoruz. Allah da bize birinciliği nasip etti. Sevinçliyim, mutluyum." dedi.

Çilek üreticisi Betül Tetik ise sabahın erken saatlerinde ailesiyle çilekleri toplayıp festival alanındaki tezgahta sattıklarını aktardı.

Festivale şehir dışından gelen çok sayıda kişinin olduğunu vurgulayan Tetik, "Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar turlarla geldi. Şehir dışından İstanbul, Kocaeli gibi farklı illerden geliyorlar. Vatandaşların ilgisi yoğun ve satışlarımız güzel." dedi.

Üretici İbrahim Gül de 25 dönüm arazide çilek üretimi yaptığını, vatandaşlara çileği tanıtmak için festival düzenlediklerini, tarlada da vatandaşlara çilek toplatarak taze tüketmelerini sağladıklarını aktararak, "Herkes festival için özel hazırlandı. Çilekler sabah toplandı ve vatandaşların taze taze yemesi için tezgahlara konuldu. Festivale ilgi çok iyi." diye konuştu.

Festivale Kocaeli'nden gelen Maşide Doğdu, festivali sosyal medya aracılığıyla duyduğunu ve etkinliğe çocukları ve arkadaşlarıyla katılmaya karar verdiğini belirterek, "Güzel etkinlikler var. Lezzetli çilekler var. Kasa kasa çilek ve yöresel ürünlerden alıp geri döneceğiz." ifadesini kullandı.

Havvanur Doğdu da etkinliğe ablasıyla katıldığını, doyasıya eğlendiklerini ve yöresel lezzetleri tattığını anlattı.

Çocuklara Transformers Show'unun sergilendiği festivalin ikinci gününde de sanatçılar Murat Dilber ve Bora Duran konser verdi.