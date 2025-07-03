Pamukova'da Dolomit Ocağı Protestosu - Son Dakika
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Pamukova'da Dolomit Ocağı Protestosu

03.07.2025 20:12
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Pamukova'da dolomit ocağının kapasite artırımı toplantısı, protestolar nedeniyle yapılamadı.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde faaliyet gösteren dolomit (taş) ocağının kapasite artırımı ile ilgili ÇED süreci kapsamında yapılmak istenen 'Halkın Katılımı Toplantısı', mahalle sakinlerinin protestoları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Jandarma ile vatandaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Yılda 2 tondan fazla patlayıcı kullanımı planlanan proje artırımına tepki gösteren vatandaşlar, "Çocuklarımızı dinamit sesiyle değil, ninnilerle uyutmak istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Pamukova ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde 2006 yılından itibaren faaliyet gösteren dolomit ocağı, el değiştirerek Fortune Madencilik adlı şirketin bünyesine geçti. Yeni sahipleri yıllık üretim miktarını 20 kat artırarak 1 milyon tona çıkarmayı ve üretimde patlayıcı madde kullanmak amacıyla proje hazırladı. Şirketin yaklaşık 56 milyon TL'lik yatırım planıyla başlattığı kapasite artış süreci, Karapınar halkının büyük tepkisini çekti.

Yeni proje kapsamında ocakta yılda 72 kez patlayıcı madde kullanılması öngörülüyor. Projeye göre her patlamada 68 delik açılarak, 2 tondan fazla ANFO ve dinamit kullanılacak. Bu durumun hem çevresel hem de insani açıdan ciddi tehdit oluşturacağını savunan mahalle sakinleri, projenin tamamen iptal edilmesini talep ediyor.

'CENNET KÖYLERİMİZ CEHENNEM OLMASI'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ÇED süreci kapsamında 'Halkın Katılımı Toplantısı' düzenlendi. Toplantı öncesinde Karapınar Mahallesi meydanında toplanan yüzlerce vatandaş, ellerindeki pankartlarla projeye karşı çıktı. "Çocuklarımızı dinamit sesiyle değil, ninnilerle uyutmak istiyoruz", "Şeftali bahçelerimizi taşa kurban etmeyeceğiz", "Burası bizimdir, taş ocağı zehirdir" yazılı dövizler taşıyan köylüler, firma yetkililerinin mahalleye girişine izin vermedi. Protestoların büyümesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı. Zaman zaman yaşanan gerginlik kısa süreli arbedeye dönüştü.

TOPLANTI YAPILAMADI, SÜREÇ ASKIYA ALINDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantı, protestolar nedeniyle gerçekleştirilemedi. Mahalle sakinleri, bu toplantının yapılamamasının ÇED sürecinde hukuki bir engel oluşturacağını savunarak, projenin durdurulmasını talep etti. Bu gelişmeler üzerine süreç askıya alındı.

DOLOMİT NEDİR? NERELERDE KULLANILIR?

Dolomit, kalsiyum ve magnezyum karbonat minerallerinden oluşan doğal bir taş türüdür. İnşaat sektöründe dolgu malzemesi, demir-çelik sanayisinde ve cam üretiminde katkı maddesi olarak kullanılıyor.

Haber-Kamera: Levent TÜYSÜZ/PAMUKOVA(Sakarya),

Kaynak: DHA

Güvenlik, Jandarma, Pamukova, Sakarya, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pamukova'da Dolomit Ocağı Protestosu - Son Dakika

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