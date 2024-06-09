Panama bandıralı kruvaziyer Sinop\'a geldi

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Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", 823 yolcusuyla Sinop'a geldi.

Soçi'den hareket eden "Astoria Grande"nin Türkiye'deki ilk durağı Sinop oldu.

Bu yıl ilk kez kent limanına demirleyen geminin yolcuları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılandı.

Gemi yolcuları, gün boyu kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

Astoria Grande'nin Sinop'un ardından İzmir'e devam edeceği öğrenildi.