Panama bandıralı kruvaziyer Sinop'a geldi - Son Dakika
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Panama bandıralı kruvaziyer Sinop'a geldi

Panama bandıralı kruvaziyer Sinop\'a geldi

Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer 'Astoria Grande', 823 yolcusuyla Sinop'a geldi. Gemi, Türkiye'deki ilk durağı olan Sinop'ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ve turizm acenteleri tarafından karşılandı. Yolcular, gün boyu kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecek. Astoria Grande, Sinop'un ardından İzmir'e devam edecek.

09.06.2024 13:03
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Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", 823 yolcusuyla Sinop'a geldi.

Soçi'den hareket eden "Astoria Grande"nin Türkiye'deki ilk durağı Sinop oldu.

Bu yıl ilk kez kent limanına demirleyen geminin yolcuları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılandı.

Gemi yolcuları, gün boyu kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

Astoria Grande'nin Sinop'un ardından İzmir'e devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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