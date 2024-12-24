Panama'dan Trump'a Protesto - Son Dakika
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Panama'dan Trump'a Protesto

Panama halkı, Trump'ın kanalın geri verilmesi talebine karşı protesto düzenledi ve posterlerini yaktı.

24.12.2024 08:46
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'nın ABD'ye geri verilmesini talep edebileceğine yönelik açıklamalarına tepki gösteren Panama halkı, Trump'ın posterlerini ateşe verdi.

Panama'nın en güçlü sendikalarından biri olan İnşaat ve Benzeri Sektörlerde Çalışan İşçilerin Ulusal Sendikası (Suntracs) önderliğinde meydanlara inen halk, Panama Parlamentosu önünde Trump'ı protesto etti.

ABD bayrağı ve Trump posterlerini yakan göstericiler, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino'ya desteklerini dile getirdi.

Suntracs'tan yapılan açıklamada, "Donald Trump'ın tehditlerini kesin bir şekilde reddediyoruz. Bu bölge Panamalılara aittir. Egemenliğimizi ve kanalımızı korumakta kararlıyız." ifadesine yer verildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Venezuela hükümeti, Panama'nın kanal üzerindeki egemenlik haklarına saygı duyulması gerektiğini vurguladı ve Murillo'ya destek mesajları gönderdi.

Murillo ise sosyal medya hesabından uluslararası topluma teşekkür ederek, "Tüm Panamalılar adına, farklı devlet başkanları, eski devlet başkanları, uluslararası örgüt liderleri ve yurttaşlardan gelen dayanışma mesajlarına minnettarız. Panama Kanalı bugün ve her zaman dünya ticaretine hizmet etmeye devam edecek." paylaşımında bulundu.

Ne olmuştu?

Trump, 22 Aralık'ta Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlamış, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlayan Trump, kanalın "başkalarının yararına değil" iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama'ya verildiğini kaydetmişti.

Panama Devlet Başkanı Mulino ise Trump'a yanıt olarak, "Vatandaşlarım, başkan olarak şunu kesin bir dille ifade etmek isterim ki, Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama'ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir. Panama Kanalı Panama'ya ait ve öyle kalacak." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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