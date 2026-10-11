Pancar yüklü tır Konya Kulu\'da devrildi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Pancar yüklü tır Konya Kulu'da devrildi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Kulu ilçesinde pancar yüklü tırın devrilmesiyle sürücü yaralandı. Konya-Ankara kara yolu Dinek Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkan tırın sürücüsü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı, tırın vinçle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
KONYA(AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
E.P. idaresindeki 19 AFT 161 plakalı pancar yüklü tır, Konya- Ankara kara yolu Dinek Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, tırın vinç yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
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