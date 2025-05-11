Papa 14. Leo'dan Barış Çağrısı - Son Dakika
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Papa 14. Leo'dan Barış Çağrısı

Papa 14. Leo, ilk pazar duasında Ukrayna ve Gazze için barış ve ateşkes çağrısında bulundu.

11.05.2025 17:36
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- Papa 14. Leo'dan ilk pazar duasında Gazze ve Ukrayna vurgusu

VATİKAN - Papa 14. Leo, Perşembe günü yapılan seçimin ardından bugün ilk pazar duasında Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenerek, Ukrayna'da "kalıcı bir barış", Gazze Şeridi'nde ise ateşkes çağrısı yaptı. Papa, "Üçüncü dünya savaşının parça parça yaşandığı günümüzün dramatik ortamında ben de her zaman geçerli olan şu sözleri tekrarlayarak dünyanın güçlülerine sesleniyorum: Bir daha asla savaş" dedi.

Papa 14. Leo, perşembe günü yapılan seçimin ardından bugün ilk pazar duası konuşmasını yapmak üzere Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan kalabalığın karşısına geçti. Konuşmasını akıcı bir şekilde İtalyanca yapan Papa 14. Leo, selefi Papa Francis'in barış çağrısını yineleyerek, "Üçüncü dünya savaşının parça parça yaşandığı günümüzün dramatik ortamında ben de her zaman geçerli olan şu sözleri tekrarlayarak dünyanın güçlülerine sesleniyorum: Bir daha asla savaş" dedi.

Bugün dünyada yaşanan savaşlara değinen Papa 14. Leo, "Sevgili Ukrayna halkının çektiği acıları yüreğimde taşıyorum" ifadelerini kullanarak, "Mümkün olan en kısa sürede gerçek, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için her türlü çabanın gösterilmesi" çağrısında bulundu.

Daha sonra Gazze Şeridi'nde devam eden insani felakete ilişkin konuşan Papa, "Yaşananlar karşısında derin bir acı duyuyorum. Çatışmalar derhal dursun, tükenmiş sivil nüfusa insani yardım sağlansın ve tüm esirler serbest bırakılsın" diye konuştu.

Ayrıca gece boyunca müzakere edilen Hindistan ve Pakistan arasındaki kırılgan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını kaydeden Papa 14. Leo, dünyada barış için dua ettiğini söyleyerek, "Dünyada hala o kadar çok başka çatışma var ki" açıklamasında bulundu.

Papa 14. Leo, seçiminin ikinci gününde seçilmişti

Vatikan'da perşembe günü gerçekleştirilen papalık seçiminin ikinci günüdeki 3'üncü oylamada yeni papa belli olmuştu. Sistina Şapeli'nde beyaz dumanın yükselmesinin ardından Aziz Petrus Meydanı'nda çanlar çalınarak, 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin yeni liderinin seçildiği dünyaya ilan edilmişti. Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonuna çıkan bir kardinal, Latince, "Habemus papam" (Bir papamız var) ifadesiyle yeni papanın seçildiğini resmen ilan etmiş, yeni papanın 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost olduğu duyurulmuştu. Tarihteki ilk ABD'li papa olan Prevost, Papa 14. Leo adını seçmişti. Pervost, ayrıca Katolik Kilisesi'nin 267'nci papası olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Papa 14. Leo'dan Barış Çağrısı - Son Dakika

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