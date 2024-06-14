Papa'dan G7 zirvesinde yapay zeka uyarısıPapa Francis G7'ye katılan ilk Papa oldu - Son Dakika
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Papa'dan G7 zirvesinde yapay zeka uyarısıPapa Francis G7'ye katılan ilk Papa oldu

- Papa'dan G7 zirvesinde yapay zeka uyarısı Papa Francis G7'ye katılan ilk Papa oldu Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, G7 Zirvesi'ne katılan ilk Papa unvanını aldığı Afrika ve Akdeniz/Yapay Zeka ve Enerji Konulu G-7 Yüksek Düzeyli Oturumu'nda yaptığı konuşmada, liderlere yapay...

14.06.2024 20:37
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- Papa'dan G7 zirvesinde yapay zeka uyarısı

Papa Francis G7'ye katılan ilk Papa oldu

PUGLİA - Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, G7 Zirvesi'ne katılan ilk Papa unvanını aldığı Afrika ve Akdeniz/Yapay Zeka ve Enerji Konulu G-7 Yüksek Düzeyli Oturumu'nda yaptığı konuşmada, liderlere yapay zeka teknolojisinin tehlikelerine ilişkin uyarılarda bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde ev sahibi İtalya'nın davetiyle katıldığı Afrika ve Akdeniz/Yapay Zeka ve Enerji Konulu G-7 Yüksek Düzeyli Oturumunda konuşma yaptı. Oturuma katılarak G7 Zirvesi'ne katılan ilk Papa unvanını alan Papa Francis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderlere yapay zeka konusunda uyarı yaptı. Yapay zeka teknolojisinin insanlığın yararına kullanılması konusunda liderlerin sorumluluğa sahip olduğunu söyleyen Papa Francis, "İnsanların kendileri ve yaşamları hakkında karar verme yetilerini ellerinden alarak onları makinelere bağımlı hale getirirsek, insanlığı umutsuz bir geleceğe mahkum etmiş oluruz" dedi.

Liderlere yapay zeka teknolojisi çalışmalarına yön verme ve insan onurunu muhafaza etme çağrısında bulunan Papa Francis, "Tam da burada, acilen siyasi eyleme ihtiyaç duyuyoruz" diye konuştu.

"Katil robotlar" için yasaklama kararı talep etti

Yapay zeka teknolojisini hem büyüleyici hem de dehşet verici olarak tanımlayan Papa Francis, bu teknolojinin "insan olarak kimliğimizi algılama biçimimizi" değiştirebileceği uyarısında bulundu. Yapay zekanın Batı kültürünün egemenliğini perçinleyebileceği ve insan onurunu yok edebileceğini söyleyen Papa Francis, liderlere "katil robotlar" olarak bilinen ölümcül otonom silahlar için acilen yasaklama kararı alınması çağrısında bulundu. Papa Francis, "Bir makine, asla bir insan hayatına son verme imkanına sahip olmamalı" diye konuştu.

Oturumda liderlere seslenen Papa Francis, "Yapay zekayı iyi bir şekilde kullanmak herkesin sorumluluğudur. Ancak bu iyi kullanımı mümkün ve verimli kılacak şartları oluşturmak, siyasetin vazifesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Papa'dan G7 zirvesinde yapay zeka uyarısıPapa Francis G7'ye katılan ilk Papa oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Papa'dan G7 zirvesinde yapay zeka uyarısıPapa Francis G7'ye katılan ilk Papa oldu - Son Dakika
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