Papa, Filistin Lideri ile Gazze'deki Şiddeti Görüştü - Son Dakika
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Papa, Filistin Lideri ile Gazze'deki Şiddeti Görüştü

21.07.2025 15:30
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Papa 14. Leo, Mahmud Abbas ile Gazze'deki çatışmaları ve insani durumu değerlendirdi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da son dönemdeki şiddet olaylarını görüştüğü ve uluslararası insancıl hukuka uyulması çağrısını yinelediği bildirildi.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Papa 14. Leo, sabah saatlerinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan, Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın son gelişmeleri ve Batı Şeria'daki şiddet olaylarına ilişkin bir telefon aldı." ifadesi kullanıldı.

Papa'nın görüşme sırasında uluslararası insancıl hukuka tam saygı gösterilmesi çağrısını yinelediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sivillerin ve kutsal mekanların korunması yükümlülüğünün altını çizdi ve ayrım gözetmeksizin güç kullanımı ile halkı zorla göç ettirmenin yasak olduğunu vurguladı. Dramatik insani durum göz önüne alındığında, çatışmanın sonuçlarına en çok maruz kalanlara yardım sağlanmasının ve insani yardımların yeterli şekilde bölgeye girişinin sağlanmasının aciliyeti vurgulandı."

Açıklamada, Papa'nın telefon görüşmesinde ayrıca, Vatikan ve Filistin arasında 26 Haziran 2015'te imzalanan ve 2 Ocak 2016'da yürürlüğe giren genel anlaşmanın onuncu yıldönümünü kutladığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze'deki kiliseye saldırısının ardından Netanyahu da Papa'yı aramıştı

İsrail ordusunun 17 Temmuz'da Gazze'de Kutsal Aile Kilisesi'ni (Latin Manastır) vurması ve burada 3 kişinin ölmesinin ardından Papa 14. Leo, 18 Temmuz'da kendisini arayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ibadethanelerin ve sivillerin korunması, ayrıca Gazze'de ateşkes sağlanması gerektiğini belirtmişti.

Papa 14. Leo ayrıca dün de geleneksel pazar duasının ardından yaptığı konuşmada, Gazze'deki Katolik cemaatine yakınlığını vurgulayarak, "Ne yazık ki bu olay, Gazze'deki sivil halk ve ibadethanelere yönelik süregelen askeri saldırılara eklenmektedir. Savaşın barbarlığına derhal son verilmesini ve çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunmasını bir kez daha talep ediyorum. Uluslararası topluma şu çağrıda bulunuyorum: İnsancıl hukuk kurallarına saygı gösterilsin, sivillerin korunması yükümlülüğüne riayet edilsin; toplu cezalandırma, ayrım gözetmeden güç kullanımı ve halkın zorla yerinden edilmesini yasaklayan kurallara uyulsun." ifadelerini kullanmıştı.

Bu arada, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin de 19 Temmuz'da bir İtalyan kanalına verdiği demeçte, İsrail'in 17 Temmuz'da Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesi'ni vurmasına ilişkin kendilerine yaptığı ve bunun "hata" olduğuna dair açıklamalara şüpheyle yaklaşmak için gerekçeleri olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papa, Filistin Lideri ile Gazze'deki Şiddeti Görüştü - Son Dakika

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