Papa Franciscus, gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etmek istiyor

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini bildirdi.

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Papa, Roma'da yarın kutlanacak Aziz Petrus ve Aziz Pavlus dini bayramı dolayısıyla bu sabah Fener Rum Patrikhanesi'nden bir heyeti kabul etti.

Papa Franciscus, kabulde yaptığı konuşmada, gelecek yıl Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, İznik'e gitme isteğinden bahsetti.

Papa, "Bu, yapmayı kalpten istediğim bir seyahat." dedi.

Birinci İznik Konsili, Roma İmparatoru I. Konstantinos'un çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenmişti. Hristiyanlık tarihi açısından önemli kabul edilen konsilde önemli dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı.

Papa Franciscus, daha önce 2014'te Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Türkiye'ye Papa Franciscus dışında, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Pavlus ve 1967'de Papa 6. Pavlus birer ziyaret gerçekleştirmişti.