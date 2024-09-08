Papa Franciscus'tan Şiddete Son Çağrısı

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 4 ülkeyi kapsayan Güneydoğu Asya turu kapsamında ziyaret ettiği Papua Yeni Gine'nin Vanimo kentinde, cinsiyete dayalı şiddet dahil her çeşit şiddetin sona ermesi çağrısında bulundu.

Katolik Kilisesi'nin 266'ncı Papası olarak 2013'ten beri görevde olan Papa Franciscus, başkent Port Moresby'den, Vanimo kentine geçti.

Vanimo ziyaretinde yaklaşık 20 bin kişilik kalabalık tarafından karşılanan Papa, halka hitap etti.

Hitabında cinsiyete dayalı şiddet de dahil her çeşit şiddetin sona erdirilmesi çağrısı yapan Papa, ayrıca, sadakatsizlik, istismar, sakıncalı madde kullanımı gibi konulara da değindi.

Papa'nın yanında insani yardım malzemesi de getirdiği bildirildi.

Güneydoğu Asya turu

Papa Franciscus, 45. dış gezisi çerçevesinde, 12 günle en uzun süreli dış seyahatine 2 Eylül'de çıkmıştı.

Papa'nın Güneydoğu Asya turunun Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur'u kapsadığı kaydedilmişti.