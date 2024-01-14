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Papa Franciscus: Savaş insanlığa karşı bir suçtur - Son Dakika
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Papa Franciscus: Savaş insanlığa karşı bir suçtur

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, geleneksel pazar duasını yaparken savaşın insanlığa karşı bir suç olduğunu söyledi. Papa, dünyanın çeşitli bölgelerinde savaşın zulmünü yaşayanları unutmayalım ve barış için eğitim vermeliyiz dedi.

Papa Franciscus: Savaş insanlığa karşı bir suçtur
14.01.2024 - 15:53,
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, savaşın insanlığa karşı bir suç olduğunu söyledi.

Papa, geleneksel pazar duasını Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden gerçekleştirdi.

Papa Franciscus, duanın ardından yaptığı konuşmada, "Özellikle Ukrayna, Filistin ve İsrail olmak üzere dünyanın pek çok yerinde savaşın zulmünü yaşayanları unutmayalım." dedi.

Katoliklerin ruhani lideri, "Yılbaşında barış dileklerimizi paylaştık ama silahlar, yok etmeye ve öldürmeye devam etti. Bu çatışmalar üzerinde güç sahibi olanların, savaşın, siviller arasında ölüm tohumları ektiğini ve şehirleri, altyapıyı yok ettiğini, çatışmaları çözmenin bir yolu olmadığı gerçeğini düşünmeleri için dua ediyoruz. Başka bir deyişle, savaşın kendisi insanlığa karşı bir suçtur." diye konuştu.

Barış için eğitimin gerekliliğine değinen Papa, "Şunu unutmayalım, savaş başlı başına bir insanlık suçudur. Halkların, dünyanın barışa ihtiyacı var. Barış için eğitim vermeliyiz. Henüz tüm insanlığın, her savaşı durduracak yeterli eğitime sahip olmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Filistin, Ukrayna, Vatikan, Papa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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